Uomini e Donne: Cinzia Paolini cambia idea e vola a Milano da Marco

Dopo dubbi, accuse e una segnalazione arrivata in redazione, Cinzia Paolini sorprende tutti e decide di raggiungere Marco a Milano per chiarire il loro rapporto e capire se tra loro può nascere qualcosa di vero.

Tra le protagoniste assolute di questa stagione di Uomini e Donne spicca senza dubbio Cinzia Paolini, dama campana che nelle ultime settimane è finita al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Marco, uno degli ultimi cavalieri arrivati nel dating show condotto da Maria De Filippi proprio per conoscerla.

Chi è Cinzia Paolini e perché è protagonista a Uomini e Donne

Nel corso dei mesi, Cinzia ha dovuto affrontare diverse discussioni al centro del parterre. In particolare, Gianni Sperti e Tina Cipollari l'hanno spesso accusata di non essere del tutto sincera nei suoi comportamenti, insinuando che il suo interesse fosse più legato alla permanenza nel programma che a reali sentimenti. Secondo gli opinionisti, infatti, le sue frequentazioni sarebbero poco autentiche, se non addirittura costruite.

Scontro con Marco: cosa è successo davvero

Il rapporto con Marco, però, ha vissuto momenti altalenanti. Nelle ultime registrazioni, infatti, il cavaliere aveva raccontato di essere stato a Salerno, a casa di Cinzia. Una versione che la dama ha prontamente smentito con decisione, accusandolo di aver mentito. Cinzia ha spiegato che in quei giorni suo figlio era presente in casa e che non avrebbe mai portato un uomo in quello che Marco aveva definito "il suo nido d'amore".

Marco, il cavalieri di Cinzia Paolini

La segnalazione shock sul cavaliere

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata una segnalazione, come riportato nelle anticipazioni delle registrazioni: una donna ha contattato la redazione sostenendo di aver avuto una relazione con Marco proprio mentre lui frequentava il programma, arrivando persino a dirle "ti amo". Nonostante ciò, il cavaliere ha sorpreso Cinzia portandole un anello e chiedendole di diventare la sua fidanzata e lasciare il programma con lui, ma la dama ha preferito prendere tempo, mettendo tutto in stand-by.

La svolta: Cinzia parte per Milano per Marco

Eppure, nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato. Attraverso alcune storie sui social, Cinzia ha lasciato intendere una possibile svolta positiva nel rapporto con Marco. La dama, infatti, sarebbe partita per Milano per approfondire la conoscenza con lui. "Prossima tappa Milano. Contro tutto e contro tutti sarò io a decidere. Voglio togliere i cerotti a questo cuore! Dal mare (Salerno) alla nebbia (Milano): se toccherò il fondo, ritornerò al mio mare", ha scritto Cinzia, lasciando intravedere tutta la sua voglia di rimettersi in gioco, nonostante le difficoltà.