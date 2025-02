Uomini e Donne, polemica sul trono di Chiara. Parla Riccardo: "Ha mentito a tutti. Stava con me"

A Uomini e Donne è già polemica sulla nuova tronista, Chiara Pompei. La ragazza, 23 anni, è entrata nel programma la scorsa settimana ed è salita sul trono insieme a Gianmarco Steri. Ma c'è qualcuno che non è d'accordo su questa partecipazione.

Uomini e donne: un'immagine del programma

Il lungo sfogo di Riccardo: "Chiara stava con me"

Sui social infatti, è spuntato un ragazzo che sostiene di essere il fidanzato di Chiara Pompei. O meglio: di essersi lasciati solo a fine gennaio, mentre le registrazioni di Uomini e Donne erano già iniziate. Il regolamento prevede ovviamente lo status di single per poter partecipare. Riccardo Sparacciari, questo il nome del ragazzo, ha affidato un lungo sfogo a Instagram. Ha pubblicato alcune stories in cui ha raccontato la sua vrsione dei fatti. Premetto che -ha esordito- non avrei mai voluto scrivere questo messaggio, ma non posso accettare questa messa in scena. Visto i miei diversi tentativi falliti di contattare la redazione, sono stato obbligato a scrivere ciò". Per poi proseguire raccontando che "per più di un mese andava in presenza a conoscere la redazione anche i giorni in cui stava con me, mentendo e dicendo di non essere impegnata e che avrebbe avuto solo rapporti occasionali. Lei mi prometteva di non voler andare, per non perdermi, e mi assicurava che non avrebbe mai partecipato per fama, non essendo interessata a conoscere nessuno perché aveva me (sue parole)".

L'accordo per uscire da Uomini e Donne

Sparacciari sostiene poi che proprio perché poteva essere un'occasione, non se l'è sentita di ostacolare la partecipazione al programma di Maria De Filippi. Dopo continui alti e bassi nella coppia, a registrazioni già iniziate, Chiara "mi dice di fare domanda per andare a corteggiarla, inventando una storia in cui ci saremmo incontrati in estate e la nostra frequentazione sarebbe finita lì. E di uscire con lei dal programma. Nel caso non fosse stato possibile, lei a metà percorso, non essendo interessata a nessuno, mi avrebbe fatto scrivere un messaggio che avrebbe letto in puntata. In quel messaggio avrebbe dichiarato di essere innamorata di una persona al di fuori del programma e sarebbe andata via". Inoltre "continuava a ripetermi che fosse tutto finto, che non dovessi credere a ciò che avrei visto, che non reagissi d'impulso e che la vedessi come se stesse girando un film. Mi diceva che gli suggerivano loro cosa dire e come comportarsi durante l'esterna, ribadendo che stava prendendo in giro tutta Italia".

La versione di Sparaciari: "Chiara mi diceva che era tutto finto"

Un'immagine del programma

Secondo quanto sostiene Spacciari, la tronista gli avrebbe promesso di tornare da lui: "Mi prometteva che non si sarebbe mai innamorata lì, né avrebbe baciato nessuno, perché era tutto finto. Mi prometteva che, una volta finito il percorso, sarebbe tornata da me, cercandomi. Diceva che, se fossi andato a corteggiarla, avrei dovuto dire la verità".

Infine, la conclusione: "Sei riuscita a prendere in giro tutti: me, Maria, la redazione, tutte le persone che ci lavorano dietro e, a breve, anche il pubblico, con la tua incoerenza e falsità".