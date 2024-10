Uomini e donne cambia programmazione: oggi e domani in studio i protagonisti di Temptation Island

Il dating show di Maria De Filippi per due giorni mette da parte le dinamiche del Trono Over e del Trono Classico: ecco cosa vedremo.

Sulla pagina ufficiale di Uomini e donne su Instagram è stato annunciato il cambio di programmazione del dating show. Per due giorni il cavalieri, le dame e i quattro nuovi tronisti del programma lasciano spazio ai protagonisti di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che si è concluso ieri 22 ottobre.

L'ultimo appuntamento con le coppie di Temptation Island

Oggi 23 ottobre e domani 24 ottobre, alle 14:45 su Canale 5, Uomini e Donne si prenderà una pausa dalle consuete dinamiche del Trono Classico e Over per dedicare due giornate speciali ai protagonisti di Temptation Island. Durante queste puntate, il pubblico avrà l'occasione di rivedere le coppie più discusse e di assistere, per la prima volta, al confronto diretto tra i partecipanti che racconteranno l'esito del loro viaggio nei sentimenti. Sarà un momento ricco di emozioni, dove le storie si chiuderanno o si riapriranno, portando con sé nuove riflessioni su quanto accaduto durante l'esperienza nel villaggio.

L'ospite d'onore sarà Filippo Bisciglia, il conduttore storico del docu-reality, che accanto a Maria De Filippi, accompagnerà i protagonisti dell'ultima edizione del programma in questo ulteriore confronto televisivo, dopo quello andato in onda ieri, dove le coppie, e soprattutto le ex coppie, si sono raccontate un mese dopo la fine delle registrazioni.

Il falò di Anna e Alfred

Queste due puntate saranno quindi una perfetta occasione per scoprire quali coppie hanno superato la prova del tempo e quali, invece, si sono allontanate dopo le difficili scelte affrontate a Temptation Island. Ieri abbiamo visto che solo Diandra e Valerio hanno deciso di continuare insieme il loro viaggio nei sentimenti, ma non è detto che in questi due speciali non ci saranno clamorosi colpi di scena con imprevisti ritorni di fiamma.