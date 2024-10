Uomini e donne: Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto dopo la rottura "Diffamazioni gratuite"

Ieri, Raffaella Scuotto ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Brando Ephrikian, che aveva conosciuto durante il percorso a Uomini e Donne. Brando era uno dei tronisti del popolare dating show e, dopo sei mesi di esterne, aveva scelto di seguire il cuore, facendo il nome della corteggiatrice partenopea. Tuttavia, ora il loro amore è giunto al capolinea. A poche ore dalla notizia, il trevigiano ha rotto il silenzio con un post condiviso nelle sue storie di Instagram. Attualmente, il suo profilo social risulta privato.

Le segnalazioni sulla crisi

Nei giorni precedenti alla conferma della rottura, sui social erano già circolate numerose voci che preannunciavano la crisi tra i due. L'esperta di gossip, Deianira Marzano, aveva condiviso vari post ricevuti dalle sue follower, nei quali si parlava di avvistamenti di Brando in discoteca, spesso in compagnia di altre ragazze. Questo ha alimentato i sospetti di un possibile tradimento. Quindi, quando Raffaella ha parlato di una "situazione molto delicata" nel suo annuncio, un tanti hanno subito collegato la fine della relazione a un possibile comportamento scorretto da parte dell'ex tronista.

Cosa ha detto Raffaella

Nel post condiviso su Instagram l'ex corteggiatrice aveva scritto: "La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto è stato per me reale e sincero, e lo avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi. Vi voglio bene"

Brando e Raffaella a Verissimo

La replica di Brando Ephrikian

Non è tardata ad arrivare la risposta del'ex tronista, che qualche ora dopo il post di Raffaella ha deciso di replicare. Attraverso una storia Instagram, il trevigiano ha espresso il suo dispiacere per la piega che ha preso la situazione: "Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa situazione spiacevole - scrive Brando - Purtroppo la distanza da la percezione delle cose ahimè completamente diverse dalla realtà. Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde e infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo.

"Non posso accettare queste diffamazioni gratuite! Sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani - si legge ancora - Spero che il tempo possa darmi ragione e che l'amore come sempre possa avere la meglio. Ovviamente chiedo il massimo rispetto per quanto riguarda me e Raffaella in questo momento così delicato", conclude Brando in un posto che lascia aperta la porta ad un possibile chiarimento.