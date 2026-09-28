Uomini e Donne, Barbara chiude con Osvaldo e Agnese accusa Roberto

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 28 settembre 2026, su Canale 5, al centro dello studio sono tornate alcune delle protagoniste più discusse del parterre. Barbara De Santi ha deciso di chiudere la conoscenza con Osvaldo, giudicandolo troppo petulante, mentre il cavaliere ha iniziato a confrontarsi anche con Anna. Spazio poi ad Agnese De Pasquale, tornata in studio con l'anello di fidanzamento per raccontare la fine della sua storia con Roberto Priolo. Nel frattempo, Gemma Galgani ha cercato di attirare l'attenzione di un nuovo cavaliere, mentre la tronista Giorgia ha proseguito il suo percorso con i corteggiatori.

Uomini e Donne, Barbara chiude con Osvaldo e Agnese torna per Roberto

Barbara De Santi e il nuovo cavaliere Osvaldo hanno iniziato a frequentarsi, ma la conoscenza sembra essere arrivata rapidamente al capolinea. La dama ha infatti mostrato più di qualche perplessità nei confronti dell'uomo, arrivando a considerarlo troppo petulante. Osvaldo, inoltre, non sta conoscendo soltanto Barbara. Il cavaliere si sta sentendo anche con Anna, anche se, almeno per il momento, tra loro ci sarebbero stati pochi contatti. Anna non ha avuto particolari impressioni negative, ma si sono sentiti poco perché Osvaldo non ama i social e parlare al telefono.

A intervenire sulla vicenda è stato anche Gianni Sperti, secondo cui Barbara starebbe applicando il suo consueto schema: criticare il cavaliere senza dire apertamente di non essere interessata a lui. Osvaldo e Anna, inoltre, vivono nella stessa zona di Roma e, proprio per questo, potrebbero avere altre occasioni per incontrarsi anche lontano dallo studio.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo prima della rottura

È arrivato poi il momento di Agnese De Pasquale, una delle dame più discusse del parterre. La donna è tornata in studio per parlare della fine della relazione con Roberto Priolo, con il quale aveva vissuto una storia importante e dal quale aveva ricevuto anche un anello di fidanzamento.

Agnese ha portato con sé proprio quell'anello, intenzionata a restituirlo e a raccontare la sua versione sulla fine della relazione. La dama ha puntato il dito contro Roberto, sostenendo che nella vita privata sarebbe una persona molto diversa da quella mostrata in televisione.

Nel corso del suo intervento, Agnese ha parlato anche delle ambizioni del cavaliere, soffermandosi sul tema dei follower e della popolarità. Roberto, tuttavia, nel corso dei mesi trascorsi a Uomini e Donne, non è apparso particolarmente interessato ai social né alla ricerca di una maggiore esposizione televisiva.

Prima di passare al Trono classico c'è stato spazio anche per Gemma Galgani. La dama ha cercato di capire se potesse nascere una conoscenza con Leonardo, il nuovo cavaliere arrivato nel parterre. Tuttavia, dalle prime battute è emerso che Leonardo non sembra particolarmente interessato a Gemma. La dama dovrà quindi capire se ci siano margini per approfondire la conoscenza oppure se il cavaliere preferisca rivolgere la propria attenzione altrove.

Giorgia in esterna con Osvaldo: il confronto a Roma

Per quanto riguarda il Trono classico, la tronista Giorgia è uscita in esterna con Osvaldo. I due hanno trascorso del tempo insieme a Roma, visitando anche alcune chiese della Capitale per ammirare le opere di Caravaggio. Durante l'esterna Giorgia si è lasciata andare, raccontando alcuni aspetti della propria storia personale e mostrando una certa emozione. Il momento, però, non è bastato a cancellare alcune perplessità della tronista.

Giorgia ha infatti percepito Osvaldo come immaturo su alcune questioni e, in diversi momenti, ha avuto la sensazione che il corteggiatore fosse più interessato a guardarsi intorno che a concentrarsi realmente sulla conoscenza con lei. La loro esterna ha quindi lasciato aperti diversi interrogativi sul futuro del rapporto e su quanto Osvaldo sia realmente coinvolto nel percorso della tronista.