Uomini e Donne, anticipazioni: Marina litiga con Tina, Gemma riceve una proposta hot da Fabio

Marina si scontra con Tina Cipollari e decide di chiudere la frequentazione con un cavaliere, mentre Gemma incontra nuovamente Fabio e tra i due emerge una proposta legata alla possibilità di vivere una maggiore intimità.

Nuove anticipazioni da Uomini e Donne: nella più recente registrazione del dating show ci sono stati diversi segmenti movimentati sia nel Trono Over sia nel Trono Classico. Protagonista assoluta del parterre è stata Marina, che si è resa protagonista di un acceso confronto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Al centro della puntata anche Gemma Galgani, tornata a confrontarsi con Fabio dopo il precedente incontro.

Uomini e Donne, Marina litiga con Tina mentre Gemma torna da Fabio

La registrazione è partita da Gloria Nicoletti, grazie alle anticipazioni di Lollo Magazine scopriamo che la romana si è ritrovata al centro studio insieme a un'altra dama e a un nuovo cavaliere. La situazione, però, si è conclusa rapidamente: l'altra dama ha scelto di interrompere la conoscenza, mentre Gloria ha spiegato di non essere interessata a conoscere l'uomo.

Successivamente è arrivata Marina, che si è presentata con le braccia fasciate. Alessandra Mussolini ha scherzato sulla situazione, facendo una battuta sul fatto che potessero averla legata. Marina non avrebbe preso bene il commento e da lì è nato un acceso confronto con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Marina Brochetta

Marina ha poi deciso di interrompere anche la frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo. Il motivo è legato alle intenzioni dell'uomo, che avrebbe dichiarato di voler mantenere con lei soltanto un rapporto di amicizia.

Si è quindi tornati a parlare di Gemma Galgani. In studio è stata mostrata un'esterna di chiarimento con un cavaliere, probabilmente Fabio, registrata il giorno precedente. I due sono successivamente andati a cena insieme. Durante il confronto, il cavaliere ha spiegato di non essere innamorato di Gemma e di poter forse arrivare a provare qualcosa di più attraverso una maggiore intimità, ovvero andondoci a letto. La loro conoscenza sembra quindi essere ancora tutta da definire.

La registrazione ha regalato anche un momento particolarmente tenero con due protagonisti senior, entrambi sulla ottantina, che stanno iniziando a conoscersi e hanno conquistato il pubblico con la loro complicità.

Il tronista Giacomo Vacalabre

Trono Classico: prime corteggiatrici per Giovanni Grazioso

Nel Trono Classico si è partiti da Giorgia Angeloni, uscita in esterna con Raffaele, un ragazzo pugliese. Il corteggiatore si è presentato con tre girasoli, un gesto simbolico dedicato alle tre sorelle della tronista. Tra Giorgia e Raffaele il momento è stato particolarmente intenso. Entrambi si sono commossi durante l'esterna e l'emozione è proseguita anche in studio.

Successivamente è scoppiata una lite tra Raffaele e Lorenzo. Il primo ha accusato il rivale di aver chiuso il proprio profilo Instagram per non mostrare ciò che pubblica. La discussione ha coinvolto anche gli opinionisti: Alessandra, Gianni e Tina hanno criticato il comportamento di Lorenzo.

Poi è arrivato il momento di Giovanni Grazioso. Per il nuovo tronista sono scese diverse ragazze e lui ha deciso di sceglierne tre che lo hanno particolarmente colpito. Tra loro c'è anche una corteggiatrice di nome Allison.

Infine, si è parlato di Giacomo Vacalabre. Il tronista è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice dopo la registrazione del giorno precedente. La ragazza è apparsa piuttosto sulle sue, ma Giacomo ha scelto di portarla nuovamente in esterna, provocando la reazione delle altre corteggiatrici.

In studio, Giacomo ha poi deciso di ballare con una ragazza bionda di nome Martina. La scelta ha lasciato dispiaciuta l'altra corteggiatrice, che non ha nascosto il proprio malumore.