Uomini e Donne: Barbara De Santi svela tutto su Edoardo, lui lascia il programma

Una rivelazione inaspettata scuote lo studio: un'ex di Edoardo rompe il silenzio e racconta un incontro recente. Il cavaliere cambia versione più volte e poi abbandona il dating show.

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. L'appuntamento di oggi è interamente dedicato al Trono Over, con l'abbandono del programma da parte di un cavaliere.

Uomini e donne oggi: Paola chiude con Edoardo

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un retroscena inaspettato: dopo l'ultimo appuntamento, c'è stato un acceso confronto dietro le quinte tra Edoardo e Paola. La dama sembra ormai decisa a non ricominciare la frequentazione con il cavaliere. I due si erano già allontanati nelle scorse settimane e, nel frattempo, Edoardo ha conosciuto altre dame del parterre.

Paola non nasconde il suo disappunto: ricordando anche il rapporto tra Edoardo e DeBora, lo accusa di non essere mai stato davvero interessato a lei e di aver avuto un atteggiamento incoerente.

Elisabetta Gigante

Tina Cipollari attacca Paola

Non tutti, però, sono dalla parte della dama. L'opinionista Tina Cipollari interviene duramente, chiedendo come mai Paola stia esprimendo queste critiche solo ora, nonostante abbia sempre avuto questi dubbi. Secondo Tina, il comportamento della dama è sospetto: l'idea è che Paola voglia semplicemente fare bella figura davanti al pubblico e agli altri cavalieri.

Il colpo di scena: la rivelazione di Barbara De Santi

Il momento più clamoroso arriva quando Barbara De Santi sgancia una vera bomba: racconta di essere stata contattata da un'ex di Edoardo. La donna avrebbe rivelato di averlo incontrato recentemente a Firenze e che tra loro esisterebbe ancora un sentimento. Non solo: Edoardo avrebbe addirittura dichiarato di essere pronto a lasciare il programma per tornare con lei.

Messo alle strette, il cavaliere prima parla di questioni legali legate alla donna, poi cambia versione e ammette una situazione complicata da spiegare. Poco dopo, arriva la decisione shock: Edoardo lascia lo studio.

Marina

Marina contro Elisabetta: tensione alle stelle

Non si placa nemmeno la "telenovela" tra Marina ed Elisabetta. Quest'ultima accusa Stefano di aver mostrato le loro chat a Marina, scatenando la reazione furiosa della dama, che tirata in mezzo attacca la rivale sostenendo che voglia solo mettersi in mostra e attirare l'attenzione.

Stefano resta con Marina

Nonostante le polemiche, Stefano decide di continuare la conoscenza con Marina. Minimizza i messaggi scambiati con Elisabetta, spiegando che tra loro non c'è stato nulla, nemmeno un bacio. Rivolgendosi poi a Elisabetta, ammette di averla sentita con piacere, ma respinge le sue accuse: il rapporto con Marina è lineare, non nasconde ambiguità.

Il dubbio finale

Elisabetta, però, resta convinta della sua versione: secondo la sua impressione, Stefano la stava corteggiando davvero, soprattutto per le continue telefonate dopo la sua uscita dal programma. Anche Gianni Sperti interviene, schierandosi contro Elisabetta: secondo l'opinionista, la dama avrebbe costruito tutta questa situazione solo per tornare al centro dello studio.