Uomini e Donne: Armando attacca Mario, ma Maria De Filippi e Gianni Sperti lo difendono

La prima puntata del dating show di Maria De Filippi ha visto come protagonista assoluto Mario Cusitore a cui è stato richiesto di tornare come corteggiatore.

L'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne non ha certo regalato i colpi di scena che molti si aspettavano. La prima puntata, andata in onda in oggi, è stata interamente incentrata su Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. La sua presenza come ospite d'onore ha lasciato tutti di stucco, con una puntata dominata dalle sue vicende sentimentali. Unico a tenergli testa, con la solita veemenza, è stato Armando Incarnato, spalleggiato dalla pungente Tina Cipollari.

La relazione tra la dama e l'ex corteggiatore: un'estate turbolenta

Durante la puntata, Cristina Tenuta ha preso parola per raccontare la sua esperienza estiva con Mario, rivelando una serie di eventi che hanno scombussolato non poco gli equilibri del parterre. Ernesto Russo, poche settimane dopo la fine del programma, aveva organizzato una cena con molti protagonisti di Uomini e Donne, alla quale Cristina, in un primo momento, aveva deciso di non partecipare. Successivamente, è stato proprio Mario a convincerla a prendere parte all'incontro, nonostante la presenza di persone con cui la dama non aveva più voglia di confrontarsi.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata: Mario e Cristina hanno deciso di non partecipare alla cena, optando per un incontro privato. La loro frequentazione, però, ha avuto vita breve. A mettere fine alla relazione è stato un lungo messaggio inviato da Mario alla dama, nel quale le confessava di essere ancora innamorato di Ida Platano. Questa rivelazione ha portato Cristina a tagliare tutti i ponti con lui, compreso il follow sui social, segnando la definitiva rottura tra i due.

Maria De Filippi conduce Uomini e donne

Armando Incarnato entra in scena

Nel corso del confronto in studio, Mario ha ammesso di aver accettato l'invito della redazione sperando in un confronto con Ida, la cui assenza era dovuta a motivi di salute. A quel punto, Armando Incarnato, sfoggiando un nuovo e discutibile look, ha fatto il suo ingresso in scena con toni decisamente accesi.

Armando ha attaccato duramente il suo concittadino, accusandolo di aver giocato con i sentimenti di Ida nella precedente edizione e di comportarsi in maniera disonesta anche con Cristina a cui, comunque, non ha risparmiato critiche. Con l'appoggio di Tina, Armando ha sottolineato come le azioni di Mario potessero ferire profondamente le persone, facendo riferimento anche al tatuaggio che Cusitore si era fatto per dimostrare il suo amore per Ida.

L'intervento di Armando Incarnato è stato accolto con un caloroso applauso dal pubblico che commenta il programma sui social, mentre Tina Cipollari si è detta completamente d'accordo con lui. Diversa, invece, la posizione di Maria De Filippi, che sembra continuare a dare fiducia a Mario, nonostante le numerose polemiche che lo circondano dalla scorsa stagione.

Uomini e donne anticipazioni 19 settembre: Mario Cusitore dubita di Maura Vitali, Gemma bacia Valerio

La conduttrice, insieme a Gianni Sperti, ha infatti proposto a Mario di rimanere come cavaliere del Trono Over, ma Cusitore ha declinato l'offerta, abbandonando lo studio mentre gli altri partecipanti si preparavano per il consueto ballo. Nonostante il suo rifiuto iniziale, le anticipazioni rivelano che la sua assenza sarà di breve durata. L'ex corteggiatore potrebbe dunque presto tornare al centro della scena, con il pubblico sempre più diviso sul suo conto.