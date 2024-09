Uomini e donne anticipazioni 19 settembre: Mario Cusitore dubita di Maura Vitali, Gemma bacia Valerio

Negli studi della Fascino oggi 19 settembre si è svolta la quarta registrazione di Uomini e Donne, con numerosi colpi di scena e confronti accesi. Il programma, che tornerà in onda il 23 settembre, ha regalato al pubblico anticipazioni intriganti, fornite da Lorenzo Pugnaloni, tra cui una discussione accesa tra Mario Cusitore e Maura Vitali, oltre a momenti di romanticismo inaspettati.

Le anticipazioni del Trono Over

La registrazione si è aperta con un acceso confronto tra Mario Cusitore e Maura Vitali, incentrato su quanto emerso nell'intervista rilasciata dall'ex di Maura, Gianluca Rocchetti, a Casa Lollo, il format dello stesso Lorenzo Pugnaloni. Lo speaker radiofonico ha accusato la dama di scarso interesse nei suoi confronti, sostenendo che la sera prima, nonostante lei avesse accettato di uscire con lui, la cena si era conclusa in mezz'ora a causa di un mal di testa. Secondo Mario, questo comportamento evidenzia la mancanza di interesse di Maura.

Tuttavia, l'opinionista Gianni Sperti ha immediatamente difeso la donna, sottolineando che essendo scesa per Mario in trasmissione, era evidente che il suo malessere fosse reale. Anche Maria De Filippi e Tina Cipollari hanno concordato con Gianni, smontando la teoria di Mario. Quest'ultimo ha poi confessato di sentirsi confuso a causa delle recenti rivelazioni fatte da Gianluca nell'intervista, che lo avevano destabilizzato.

Martina de Ioannon è la nuova tronista

Maura, dal canto suo, ha deciso di non approfondire ulteriormente l'argomento legato al suo ex, dichiarando che la loro relazione era finita perché Gianluca si era rivelato bugiardo, falso e manipolatore. Quando Maria ha chiesto a Mario se volesse continuare a frequentare la donna, lui ha risposto in modo titubante: "Sì, vediamo". Maura ha poi rivelato di aver già mostrato interesse per l'ex corteggiatore di Ida Platano fin da dicembre, durante i provini.

Tra gli altri racconti della registrazione, da sottolineare che una grande protagonista della giornata è stata Gemma Galgani, che ha vissuto un momento molto romantico con Valerio. I due sono usciti insieme e si sono baciati più volte, con l'esterna che è stata mostrata in studio, suscitando la curiosità e l'entusiasmo dei presenti. Per quanto riguarda Armando, oggi non ci sono state novità di rilievo.

Mario Verona ha invece deciso di interrompere la conoscenza con Morena, segnalando che tra di loro non è scattata la scintilla. Sabrina ha dato l'esclusiva a Gabriele, raccontando che la loro relazione sta prendendo una piega seria: i due hanno infatti passato la notte insieme, confermando così la loro intesa.

Uomini e donne anticipazioni: Mario Cusitore e Armando Incarnato, nuovi dettagli sulla lite

Trono Classico di Uomini e donne

Nel trono classico, Martina de Ioannon ha fatto due esterne: una con Ciro, con il quale ha ballato in studio, e la seconda con un altro corteggiatore, Mattia. La tronista ha dichiarato di essersi trovata bene con entrambi e di provare interesse per tutti e due i ragazzi, che per il momento rimarranno sul parterre. Michele ha portato in esterna Amal, a detta di entrambi tutto procede bene.