Uomini e donne anticipazioni Trono Over: Gemma in lacrime dopo la decisione di Mario Lenti

Mentre Flavio Ubirti sceglieva di lasciare il programma con Nicole Belloni, La registrazione di Uomini e Donne del 15 dicembre ha riservato forti emozioni anche per i fan del parterre Over: Gemma Galgani è scoppiata a piangere dopo il rifiuto di Mario Lenti, mentre Sabrina continua a conoscere più corteggiatori tra regali, fiori e nuovi arrivi. Tra discussioni e riconciliazioni, anche gli altri protagonisti Over hanno preso decisioni importanti sulle loro conoscenze.

Trono Over: anticipazioni del 15 dicembre

Tra i momenti più toccanti della puntata c'è stato l'incontro tra Gemma Galgani e Mario Lenti. Dopo le attenzioni mostrate nelle scorse settimane e un affettuoso abbraccio tra i due, la conoscenza è giunta al capolinea. La Dama è scoppiata a piangere quando il Cavaliere ha ribadito di non provare alcun sentimento nei suoi confronti, chiudendo definitivamente ogni possibilità di relazione.

Spazio anche a Sabrina e Carlo: dopo gli eventi della scorsa settimana, il Cavaliere le ha regalato dei fiori e ha confermato di voler riprendere la conoscenza. Sabrina, però, continua a frequentare anche Lorenzo, sceso sul parterre del dating show la settimana scorsa, e accoglie un nuovo corteggiatore. Secondo Tina Cipollari, Sabrina non sarebbe davvero interessata a Carlo, mentre la Dama ha dichiarato di voler prendersi del tempo per conoscere meglio tutti e tre gli uomini.

Mario Lenti

Tra gli altri protagonisti Over, Mario e Maria G hanno avuto una lunga discussione, decidendo entrambi di chiudere la loro conoscenza. Mario ha chiesto alla redazione di far rientrare Isabella, la Dama rifiutata la scorsa settimana per cortesia verso Maria G. Gianmaria, invece, ha iniziato a conoscere Maria (dama uscita anche con Alessio), ma lei decide di proseguire solo con lui. Infine, Arcangelo e Magda continuano la loro conoscenza e confermano i loro sentimenti reciproci, mentre Sebastiano resta fermo nella sua posizione e ritiene che la Dama dovrebbe mantenere le distanze da Arcangelo.

Trono Classico: Perchè Flavio Ubirti ha scelto Nicole

Come anticipato, il tronista ha scelto di lasciare lo studio di Uomini e donne con Nicole Belloni, Come raccontato da Gemma Palagi tutti pensavano che la scelta sarebbe stata Martina, anche Nicole è rimasta sorpresa di essere la scelta! Per l'occasione, Nicole indossava un abito blu, mentre Martina era in bianco e nero. Oggi erano presenti i genitori del tronista, il fratello con la fidanzata.

Durante le esterne, Martina aveva portato Flavio a Salerno, mostrandogli la sua casa e facendogli conoscere il mare e la nonna. Nicole, invece, lo ha accolto a casa sua in montagna: insieme hanno giocato sulla neve, e lei gli ha regalato un bracciale accompagnato da una lettera, che Flavio ha letto da solo a casa. Entrambe le esterne sono state molto emozionanti. Prima della scelta, Flavio ha anche ballato con Gemma.

Parlando con Martina, Flavio ha confessato che per l'80% del percorso lei era la sua scelta, ma alla fine ha capito che i loro caratteri erano incompatibili. Martina ha sorriso e ha augurato il meglio a entrambi. Con Nicole, invece, Flavio ha spiegato che all'inizio non era convinto, ma col tempo l'ha vista come una donna matura e compatibile. Poi ha tirato fuori la lettera che Nicole gli aveva lasciato: "Se non mi scegli, tieni comunque il bracciale, guardalo e pensa a ciò che saremmo potuti essere". Flavio ha concluso dicendo che vuole vivere ciò che sono insieme a Nicole, e i due si sono scambiati un bacio sulle note di Unico amore di Mina.