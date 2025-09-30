Uomini e Donne, anticipazioni: sberle in studio, Gemma non trattiene le lacrime

Nella registrazione del 30 settembre una lite furibonda in studio finisce male, Federico e Agnese al capolinea e Cristiana riporta Federico al suo fianco

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 30 settembre arrivano come sempre da Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato cosa è successo oggi nello studio del dating show di Maria De Filippi. Una registrazione ricca di colpi di scena: discussioni accese, ritorni inaspettati e decisioni definitive. A infiammare la puntata è stato soprattutto il durissimo litigio tra Isabella e Christian, finito persino con due sberle.

Trono Over: volano gli schiaffi

La registrazione si è aperta con Mario Lenti al centro studio insieme a Isabella e Cinzia Paolini. La dama, da circa un mese, stava frequentando Christian, ma la conoscenza è esplosa in un acceso scontro. I due si sono attaccati duramente, fino al punto in cui Isabella, esasperata, ha perso la calma arrivando a rifilargli due sberle. Non è chiaro se la scena verrà mandata in onda o tagliata, ma l'esito è certo: la frequentazione è finita.

Spazio poi a Gemma Galgani, che ha catalizzato ancora una volta l'attenzione dello studio lasciandosi andare a un pianto a dirotto per la fine della frequentazione con il cavaliere Mario. La dama torinese ancora una volta si lascia coinvolgere in una storia senza sbocco e non riesce a trattenere le emozioni, suscitando reazioni contrastanti tra pubblico e opinionisti.

Un altro confronto importante ha visto protagonisti Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. La dama ha accusato il cavaliere di non averle detto subito che era attratto solo dal suo lato caratteriale e non dall'aspetto fisico. Ferita, ha confermato di voler chiudere la conoscenza, decisione che sembra reciproca.

Trono Classico: Jakub torna in studio

Sul fronte Trono Classico, grande sorpresa: Cristiana Anania è andata a riprendere Federico che ieri aveva abbandonato lo studio, sotto casa. Dopo un chiarimento, lui ha accettato di tornare ed era presente oggi durante la registrazione. La tronista, però, ha visto anche Jakub, assente ieri, che è stato attaccato da Ernesto, convinto che sia lì solo per visibilità. Infine, nessuna novità su Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi, di cui non si è parlato.