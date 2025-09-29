Uomini e Donne, anticipazioni del 29 settembre: Flavio lascia lo studio, Cristiana perde un corteggiatore

La registrazione di Uomini e Donne del 29 settembre non ha deluso le aspettative, portando in studio emozioni forti e reazioni inattese. Tra dame in lacrime, litigi accesissimi e decisioni che hanno spiazzato tutti, il pubblico ha assistito a un mix di tensione e sentimenti contrastanti. Dal percorso di Federico Mastrostefano fino alle scelte di Flavio e Cristiana, la puntata ha regalato momenti che faranno sicuramente discutere.

Trono Over: Due dame in lacrime

La puntata si è aperta con Federico Mastrostefano, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Agnese De Pasquale per proseguire con Francesca. Una scelta che ha profondamente ferito Agnese, scoppiata in lacrime davanti al pubblico. Ma non è stata l'unica: anche Gemma Galgani si è lasciata andare al pianto per Mario Lenti, delusa perché il cavaliere non sembra ricambiare il suo interesse.

Lite accesa sul parterre di Uomini e donne

Non sono mancati i momenti di tensione. Marina, dopo essere uscita in esterna con Arcangelo, ha avuto un duro scontro con Isabella. Quest'ultima, irritata dalle urla della dama, non ha esitato a definirla "pazza", scatenando così un acceso battibecco in studio.

Trono Classico: colpi di scena e abbandoni

Sul fronte dei giovani, protagonista è stato Flavio Ubirti, visibilmente in difficoltà. Dopo aver fatto un'esterna con Nicole Belloni (non mostrata in studio), ha scoperto l'assenza di Martina e Denise, che non si sono presentate alla registrazione. Deluso e perplesso, Flavio ha deciso di abbandonare lo studio in attesa di chiarimenti.

Spazio anche alla nuova tronista Sara Gaudenzi, che ha incontrato il corteggiatore Marco e altri nuovi ragazzi pronti a conoscerla. Non sono mancate le prime impressioni e i commenti. Cristiana Anania è uscita in esterna con Ernesto, ma la tensione si è spostata su un altro corteggiatore, Federico, che ha minacciato di lasciare il programma perché non si è sentito valorizzato.

Alla fine il corteggiatore ha effettivamente lasciato lo studio, con Cristiana che lo ha rincorso dietro le quinte. Tuttavia, ciò che è accaduto lontano dalle telecamere non è stato mostrato. Assente invece Jakub, e non è chiaro se sia stata una scelta sua o un'eliminazione da parte della tronista.