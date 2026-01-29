Uomini e Donne anticipazioni: Sara resta sul trono, Alessio passa la notte con due dame

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha regalato al pubblico emozioni forti, colpi di scena e momenti di grande tensione, coinvolgendo sia il Trono Classico che il Trono Over. Tra abbandoni improvvisi, nuovi arrivi, baci che scatenano reazioni a catena, notti intime, rotture dolorose e persino una romantica proposta di matrimonio, lo studio è stato teatro di dinamiche intense e inaspettate. Ecco nel dettaglio le anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine.
Trono Classico: colpi di scena per Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno
Sara Gaudenzi non molla: la tronista ha deciso di non arrendersi e di non lasciare il trono, nonostante le difficoltà vissute nelle ultime registrazioni. A sorpresa, però, Simone Bonaccorsi - l'ultimo corteggiatore rimasto per lei - ha deciso di andarsene, lasciando Sara nuovamente senza pretendenti. Ma la ragazza viene soccorsa da due nuovi corteggiatori, grazie ai quali può continuare il suo percorso a Uomini e Donne. Uno di loro è un amico dell'altro tronista, Ciro Solimeno: i due lavorano insieme.
Ma i colpi di scena non finiscono qui. Ciro Solimeno, dopo aver baciato Alessia nella registrazione di ieri, oggi ha baciato Elisa durante un'esterna, e il gesto non è passato inosservato: in studio, infatti, tutte le altre corteggiatrici hanno deciso di alzarsi e lasciare lo studio, uscendo dietro le quinte.
Trono Over - Anticipazioni: notti intime, rotture improvvise e una proposta di matrimonio
Protagonisti assoluti del Trono Over sono stati Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, tornati al centro studio dopo la promessa di ricominciare avvenuta nella registrazione precedente. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di aver passato la notte insieme, vivendo momenti molto intimi e particolarmente belli, lasciando intendere un riavvicinamento importante.
Tuttavia, emerge un retroscena destinato a cambiare tutto: la sera prima Alessio era uscito anche con Debora e, anche con lei, ci sono stati dei rapporti intimi. Quando Rosanna scopre la verità in studio, la reazione è durissima: visibilmente scossa e delusa, decide di chiudere definitivamente la conoscenza con Alessio.
Debora, invece, sceglie di continuare la frequentazione, ma precisa di non guardarlo più nello stesso modo, dichiarando di voler andare avanti con molta cautela e con i piedi di piombo. Momento totalmente diverso, invece, per Mauro e Tiziana, che dopo il loro percorso decidono di lasciare insieme il programma, tra applausi e gesti di approvazione del parterre over.
Gran finale emozionante con due ospiti speciali: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In studio, Roberto sorprende tutti con un gesto inaspettato e romantico, chiedendo ad Agnese di sposarlo. Grande commozione tra i presenti, con applausi, lacrime e congratulazioni che hanno chiuso la registrazione in un clima di festa