Uomini e Donne anticipazioni: Sara resta sul trono, Alessio passa la notte con due dame

Tra confessioni intime, scelte dolorose e una proposta che sorprende tutti, l'ultima registrazione di Uomini e Donne segna svolte decisive per il Trono Classico e Over.

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha regalato al pubblico emozioni forti, colpi di scena e momenti di grande tensione, coinvolgendo sia il Trono Classico che il Trono Over. Tra abbandoni improvvisi, nuovi arrivi, baci che scatenano reazioni a catena, notti intime, rotture dolorose e persino una romantica proposta di matrimonio, lo studio è stato teatro di dinamiche intense e inaspettate. Ecco nel dettaglio le anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine.

Trono Classico: colpi di scena per Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno

Sara Gaudenzi non molla: la tronista ha deciso di non arrendersi e di non lasciare il trono, nonostante le difficoltà vissute nelle ultime registrazioni. A sorpresa, però, Simone Bonaccorsi - l'ultimo corteggiatore rimasto per lei - ha deciso di andarsene, lasciando Sara nuovamente senza pretendenti. Ma la ragazza viene soccorsa da due nuovi corteggiatori, grazie ai quali può continuare il suo percorso a Uomini e Donne. Uno di loro è un amico dell'altro tronista, Ciro Solimeno: i due lavorano insieme.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Ciro Solimeno, dopo aver baciato Alessia nella registrazione di ieri, oggi ha baciato Elisa durante un'esterna, e il gesto non è passato inosservato: in studio, infatti, tutte le altre corteggiatrici hanno deciso di alzarsi e lasciare lo studio, uscendo dietro le quinte.

Tiziana è uscita dallo studio con Mauro

Trono Over - Anticipazioni: notti intime, rotture improvvise e una proposta di matrimonio

Protagonisti assoluti del Trono Over sono stati Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, tornati al centro studio dopo la promessa di ricominciare avvenuta nella registrazione precedente. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di aver passato la notte insieme, vivendo momenti molto intimi e particolarmente belli, lasciando intendere un riavvicinamento importante.

Tuttavia, emerge un retroscena destinato a cambiare tutto: la sera prima Alessio era uscito anche con Debora e, anche con lei, ci sono stati dei rapporti intimi. Quando Rosanna scopre la verità in studio, la reazione è durissima: visibilmente scossa e delusa, decide di chiudere definitivamente la conoscenza con Alessio.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo

Debora, invece, sceglie di continuare la frequentazione, ma precisa di non guardarlo più nello stesso modo, dichiarando di voler andare avanti con molta cautela e con i piedi di piombo. Momento totalmente diverso, invece, per Mauro e Tiziana, che dopo il loro percorso decidono di lasciare insieme il programma, tra applausi e gesti di approvazione del parterre over.

Gran finale emozionante con due ospiti speciali: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In studio, Roberto sorprende tutti con un gesto inaspettato e romantico, chiedendo ad Agnese di sposarlo. Grande commozione tra i presenti, con applausi, lacrime e congratulazioni che hanno chiuso la registrazione in un clima di festa