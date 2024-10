Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 29 ottobre: Tina contro una coppia, una corteggiatrice scappa

Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia ogni giorno, ha visto Tina Cipollari litigare con una delle dame del parterre, mentre una corteggiatrice di Michele Longobardi ha lasciato lo studio inseguita dal tronista. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

La fuga di Veronica

Il Trono Classico si fa particolarmente movimentato nella puntata di oggi. Protagonista dell'inizio è Martina De Ioannon, che nella precedente registrazione aveva preannunciato che sarebbe andata a chiarire con Ciro Solimeno che aveva lasciato lo studio. Infatti oggi il corteggiatore è regolarmente in studio. Michele Longobardi, invece, riaccende il suo interesse per Veronica.

Il tronista di Castellammare di Stabia, aveva chiuso con la corteggiatrice in una delle precedenti registrazioni. Inaspettatamente, ha chiesto alla redazione di farla tornare per un'esterna, salvo poi cambiare idea all'ultimo momento e preferire l'uscita con Amal. Questo colpo di scena non passa inosservato: Veronica, infuriata, lascia lo studio. Michele la segue, cercando di spiegarle il motivo del cambio di programma e di convincerla a non abbandonare definitivamente il percorso insieme.

Gemma esce ancora con Fabio

Trono Over

Nel frattempo, Vincenzo e Ilaria, che escono insieme da qualche mese, si trovano al centro dello studio sotto i riflettori. L'opinionista Tina Cipollari interviene, sottolineando che, dopo tanto tempo, dovrebbero ormai pensare a lasciare il programma. I due, però, non si sentono ancora pronti a fare questo passo, scatenando una discussione accesa e una lite con Tina che monopolizza il dibattito in studio.

Tra le sorprese della puntata, anche Barbara De Santi fa il suo ritorno dopo l'assenza di ieri. Scende per lei un nuovo corteggiatore di nome Orazio, e la dama decide di dargli una possibilità, mostrando interesse. Infine, Gemma Galgani continua la sua frequentazione con Fabio, ma durante il confronto in studio emerge un aspetto problematico: il cavaliere che arriva dal Canada dichiara di non riuscire a tollerare il lato geloso di Gemma, sottolineando che cerca una relazione serena e priva di eccessi possessivi