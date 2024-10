Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 22 ottobre: una coppia del Trono Over lascia lo studio

Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia ogni giorno, ha visto una coppia del Trono Over lasciare il programma con la speranza che la loro storia d'amore continui anche lontano dai riflettori. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Trono Over

Marcello Messina e Giada hanno deciso di uscire insieme dal programma, ma non è la prima volta che il cavaliere abbandona lo studio per una relazione, solo per poi tornare. Gemma Galgani prosegue la sua conoscenza con Fabio, con il quale durante la loro uscita si è esibita in un divertente karaoke. Tuttavia, Gemma ha dato più peso alle parole della canzone rispetto al cavaliere, che non ha trovato alcun significato particolare nel brano.

Morena, invece, ha avuto uno scontro con Mario, cercando di comprendere perché lo speaker radiofonico abbia deciso di interrompere la loro frequentazione. Barbara De Santis, dopo una discussione con Fabio (omonimo del cavaliere che sta frequentando Gemma), ha cercato di metterlo in cattiva luce dopo che lui ha deciso di interrompere la loro frequentazione per conoscere altre dame.

Marcello ha lasciato il programma con Giada

Trono Classico

Michele Longobardi ha portato in esterna sia Veronica che Amal. Quest'ultima, eliminata da Alessio Pecorelli, ha dichiarato di essere rimasta nel programma solo per Michele. Nel frattempo, Martina De Ioannon ha portato in esterna Carlo, che ha appena conseguito la laurea. Come gesto affettuoso, Carlo ha portato un pensiero a Maria De Filippi e ha regalato una copia della sua tesi alla tronista, con una dedica personalizzata.