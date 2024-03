Uomini e donne anticipazioni: Mario manda a quel paese Ida, Daniele dice no a Beatriz

Ecco le nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne, registrate nelle ultime ore e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità su quanto è successo negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi_. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Trono Classico

Ecco quello che è successo nel Trono Classico con le esterne di Ida Platano e Daniele Paudice.

Ida Platano

Ida Platano ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, sia Mario Cusitore sia Pierpaolo Siano. Con quest'ultimo, l'esterna è andata molto bene e anche con Mario ma poi con lui, al centro dello studio hanno parecchio discusso.

Ida ha accusato Mario di non prestarle attenzione, perchè in settimana non si è fatto sentire. I due hanno avuto una discussione e alla fine Ida non ha voluto ballare né con Mario né con Pierpaolo. Mario ha mandato a quel paese la tronista.

Ida Platano si è rifiutata di ballare con i suoi corteggiatori a Uomini e donne.

Maria De Filippi ha ricordato ai corteggiatori della Platano che la tronista in passato ha sofferto e ora ci vuole andare piano perchè vuole costruire qualcosa di serio e capire bene la situazione.

Dopo questo discorso della conduttrice, Mario ha chiesto a Ida di ballare lei ha accettato, la tronista ha ballato anche con Pierpaolo.

Uomini e donne anticipazioni, Brando ha scelto: Raffaella o Beatriz? Ecco con chi è uscito il tronista

Daniele Paudice

Daniele Paudice ha portato in esterna una nuova ragazza che si chiama Marika e poi anche Gaia. Con entrambe le corteggiatrici procede tutto bene.

Per il momento sono rimaste solo queste due corteggiatrici, questo significa che Daniele si concentrerà soprattutto su di loro. Nelle registrazioni precedenti il tronista ha voluto conoscere Beatriz, corteggiatrice di Brando che si è rifiutata di coprire lo stesso ruolo per Paudice. Oggi Daniele ha detto che se Beatriz ci ripensa lui le direbbe di no.

Trono Over

Due conoscenze sono state chiuse, protagoniste Barbara De Santi e Ida.

Barbara De Santi

Nelle scorse settimane Barbara De Santi aveva iniziato a conoscere uno dei cavalieri arrivati sul parterre per lei. Nell'ultima registrazione la dama ha chiuso la frequentazione

Ida

Ida, la dama del parterre del Trono Over, è uscita con Angelo, il cavaliere che nel le precedenti puntate abbiamo visto frequentare Tiziana. La loro conoscenza finisce qui, hanno deciso che non usciranno più insieme.

Cristiano e Jasna

La registrazione è stata caratterizzata dalla fine delle frequentazioni, al centro dello studio, infatti, anche Cristiano e Jasna hanno annunciato che hanno deciso di mettere un punto alla loro conoscenza.