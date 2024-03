Uomini e donne anticipazioni: Mario lascia Ida da sola - Beatriz in studio per Daniele, il nuovo tronista

Nelle anticipazioni di Uomini e donne si parla del Trono Classico, con colpi di scena per Ida e Daniele, e del Trono Over, con un nuovo cavaliere per Gemma.

Nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne registrate in queste ore e che saranno trasmesse nelle prossime settimane. Dopo la scelta di Brando Ephrikian, ecco cosa è successo oggi negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti sul suo profilo Instagram.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Trono Classico

Ecco quello che è successo nel Trono Classico oggi, con la richiesta imprevista di Daniele è il nuovo scontro tra Ida e Mario.

Daniele Paudice

Partiamo subito da un colpo di scena nel Trono Classico di Daniele, il napoletano che da qualche giorno ha iniziato il suo percorso nel dating show dividendo il pubblico per i suoi modi molto diretti.

Daniele Paudice ha chiesto di richiamare in studio Beatriz D'Orsi, l'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian che, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, ha scelto Raffaella. Beatriz si è presentata in studio ma ha rifiutato l'offerta di Daniele ed è andata via.

Daniele ha fatto tre esterne con Gaia, una delle sue corteggiatrici, la conoscenza prosegue bene.

Ida Platano

Ida Platano ha portato in esterna sia Pierpaolo che Mario Cusitore. Lo speaker napoletano ha lasciato l'esterna prima ed Ida è rimasta sola. In puntata la tronista ha discusso con il suo corteggiatore. La litigata è stata molto accesa e Cusitore voleva abbandonare di nuovo il programma. Mario anche questa volta è rimasto, i due si sono riappacificati ed hanno ballato insieme

Trono Over

Per un cavaliere ed una dama che lasciano il programma mano nella mano, Gemma ed Ernesto continuano a conoscere nuovi possibili interessi amorosi.

Alessandro e Maria

Lieto fine per la frequentazione tra Alessandro Rausa e Maria Teresa. La dama e il cavaliere sono formalmente una coppia e hanno deciso di lasciare insieme il programma. Per loro sono piovuti anche i petali al centro dello studio.

Gemma Galgani

Gemma Galgani ha incontrato un nuovo cavaliere arrivato negli studi per frequentare la dama piemontese. Marco, questo è il suo nome, 51 anni, resta sul parterre. Gemma lo ha tenuto per conoscerlo meglio.

Ernesto Russo

Continuano ad arrivare dame per Ernesto Russo. Per il 46enne napoletano, trasferitosi a Sabaudia diversi anni fa, oggi è scesa una ragazza di 25 anni, ventuno in meno del cavaliere. Ernesto ha deciso di tenerla.