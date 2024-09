Uomini e donne anticipazioni: Mario Cusitore e Armando Incarnato, nuovi dettagli sulla lite

Durante la terza registrazione di Uomini e Donne, avvenuta mercoledì 18 settembre, è scoppiata una lite furibonda tra Mario Cusitore e Mario Incarnato. Lorenzo Pugnaloni ha svelato l'indiscrezione attraverso le sue storie su Instagram, offrendo ulteriori dettagli su quanto accaduto nello studio del programma.

Il conflitto tra i due cavalieri: tutto quello che c'è da sapere

Nel corso della puntata, Mario Cusitore era al centro dell'attenzione con due nuove conoscenze: Morena e Margherita. Le due ragazze hanno raccontato le loro esperienze con il cavaliere, sottolineando come la loro percezione sia cambiata una volta tornate in studio. Morena ha rivelato che, al di fuori del programma, avrebbe scambiato, attraverso i social, alcune foto seminude con l'altro Mario, sebbene non ci sia stato nulla di compromettente. Margherita, d'altro canto, ha parlato di conversazioni avute con Diego, senza particolari sviluppi.

La situazione è degenerata quando Armando, intervenuto per sostenere le ragazze, ha accusato Mario Cusitore di utilizzare le donne per motivi poco seri, senza un reale interesse nei loro confronti. Armando ha anche fatto riferimento al tatuaggio di Mario, realizzato mentre corteggiava Ida Platano, suggerendo che fosse una mossa per ottenere visibilità. La discussione tra i due si è intensificata rapidamente, sfociando in una lite furiosa.

Mario Cusitore è uno dei nuovi cavalieri del programma

La situazione si è ulteriormente complicata quando Armando, visibilmente provato, ha iniziato a piangere. Solo alla fine della registrazione ha spiegato che la sua reazione emotiva non era rivolta personalmente a Mario, ma era il risultato di sentimenti profondi e personali che aveva accumulato. Durante la lite Maria De Filippi è intervenuta per ricordare ad Armando che lui non è sul parterre per attaccare Mario.