Anticipazioni Uomini e donne: Maria De Filippi interviene per sedare la rissa tra due cavalieri

Il prossimo 23 settembre andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Uomini e Donne, nel frattempo la macchina del dating show di Maria De Filippi si è già messa in moto e le anticipazioni di oggi riguardano la terza registrazione. In precedenza sul parterre del programma era sceso Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, protagonista anche in quest'occasione, come segnalato da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: confronti e lacrime

La parte dedicata alle dame e ai cavalieri ha riservato diverse sorprese, lasciando molto spazio alle sfilate femminili, che quest'anno sono iniziate prima del previsto. Alessia ha trionfato, vincendo il défilé, ma i momenti più intensi si sono verificati con gli sviluppi delle dinamiche tra i partecipanti.

Maura è scesa per Mario Cusitore, suscitando l'interesse di quest'ultimo che ha deciso di farla restare. Tuttavia, l'atmosfera si è surriscaldata quando Armando ha attaccato l'ex corteggiatore di Ida. A questo punto, Maria De Filippi è intervenuta, ricordando al cavaliere che il suo scopo non dovrebbe essere quello di attaccare lo speaker radiofonico.

Armando Incarnato ha litigato con Mario

La tensione è culminata in una lite furibonda tra Armando Incarnato e Mario Cusitore, che ha portato il primo a scoppiare in lacrime. Un altro momento emozionante è stato l'arrivo dell'ex tronista Teresa Langella e il suo corteggiatore Andrea Dal Corso, da poco convolati a nozze, invitati in studio per condividere la loro gioia.

Trono Classico: ansie e corteggiamenti

Per quanto riguarda la parte dedicata alle troniste, Francesca ha catturato l'attenzione con un percorso emotivo intenso. La ragazza ha realizzato quattro esterne con altrettanti corteggiatori, ma il momento più toccante è stato quando ha letto una lettera in cui ha aperto il suo cuore. Francesca ha espresso il suo stato di ansia e i malesseri che, nella precedente puntata, l'avevano portata a piangere in studio.

Uomini e Donne: una tronista pensa già di abbandonare il programma? Ecco gli ultimi rumor

I corteggiatori, dimostrando comprensione e vicinanza, l'hanno rassicurata, facendole capire di essere lì anche per sostenerla in questo difficile percorso emotivo. Le prossime puntate promettono di offrire emozioni e colpi di scena, con nuove evoluzioni sia per il trono Over che per il Classico.