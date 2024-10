Uomini e Donne: Maria sostiene Francesca, Tina bacchetta Sabrina, e Cristina rifiuta un altro corteggiatore

Nella seconda puntata settimanale di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato tutto il suo affetto per Francesca Sorrentino, la tronista reduce da una relazione complessa con Manuel Maura, conosciuto durante Temptation Island 2023. La conduttrice ha fatto intervenire Francesca nel corso della trasmissione, aiutandola a rompere il ghiaccio con alcuni dei suoi corteggiatori, un momento delicato che ha visto anche il supporto di Gianni Sperti e dei due tronisti.

Trono Over: tensioni e rifiuti

La puntata è stata caratterizzata da un acceso confronto tra Gabriele e Sabrina. Il cavaliere ieri ha ufficializzato la fine della sua frequentazione con Ida Pavanelli, dichiarando di voler continuare la conoscenza con Sabrina. Tuttavia, quando quest'ultima ha mostrato l'intenzione di concedergli l'esclusiva, Gabriele ha rivelato di aver chiesto il numero di altre dame del parterre, provocandola delusione di della donna.

La dama, visibilmente contrariata, ha cercato più volte di convincerlo a cambiare idea, ma lui è rimasto fermo sulla sua decisione. A questo punto, Maria De Filippi ha chiesto un'opinione a Francesca, la quale ha consigliato a Sabrina di non insistere, poiché Gabriele è stato chiaro fin dall'inizio, anche Martina, la seconda tronista la pensava alla stessa maniera.

Cristina ha rifiutato l'ennesimo cavaliere

Tina ha criticato l'atteggiamento della dama, rimproverandola per la sua insistenza, che è culminata con una frase melodrammatica della stessa dama: "Allora mi faccio suora". Pronta la replica di Tina: "Nessun convento ti accetterebbe mai". In precedenza l'opinionista aveva invitato le dame a farsi desiderare: "Ma ce l'avete una dignità?! Ma fatevi desiderare", riferendosi alle "notti di passioni" di Sbrina e Gabriele nei loro primissimi incontri.

La puntata ha visto anche l'arrivo di un nuovo corteggiatore per Cristina, un medico di bell'aspetto e padre di un dodicenne. Tuttavia, neanche quest'uomo sembra colpire la dama, la quale continua a rifiutare tutti i pretendenti che scendono per conoscerla. Tina e Gianni, esasperati dalle sue risposte sempre uguali, hanno accusato Cristina di essere come un "disco che parte dalla regia".

Trono Classico: il sostegno a Francesca

Maria De Filippi ha ricordato il difficile percorso della tronista, che all'inizio della sua avventura a Uomini e Donne ha dovuto affrontare attacchi di panico, conseguenza di una relazione tossica vissuta con Manuel Maura. La conduttrice ha sottolineato la tendenza di Francesca Sorrentino ad essere molto autocritica, una caratteristica che le deriva dal suo passato complicato.

Fortunatamente, la tronista ha trovato il sostegno di Gianluca e Alessio, gli altri tronisti, oltre a Gianmarco e Lorenzo, due corteggiatori con cui ha già avuto delle esterne. Entrambi i ragazzi hanno speso parole di incoraggiamento per Francesca, e Gianni Sperti si è detto pronto a darle una mano nel suo percorso. Maria, dal canto suo, è convinta che Francesca riuscirà a superare le sue difficoltà, passo dopo passo.