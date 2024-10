Uomini e Donne anticipazioni 7 ottobre: Michele chiude con Amal, Mario porta Margherita a sua madre

Oggi lunedì 7 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, con al centro i quattro nuovi tronisti di questa edizione ed alcuni dei principali protagonisti del Trono Over. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto, le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Trono Over: Scontri e complicità

La puntata inizia con Martina De Ioannon, che critica apertamente Ciro, accusandolo di essere lì solo per lo show e di essere attaccato alle telecamere. Non mancano tensioni, ma la situazione si calma quando viene mandata in onda l'esterna di Martina con Gianmarco, che sembra essere andata molto bene, lasciando spazio a un possibile seguito tra i due.

L'attenzione poi si sposta su un triangolo amoroso che coinvolge Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e la corteggiatrice Amal. Dopo la scorsa registrazione, Amal ha raggiunto Michele in camerino per discutere di quanto accaduto, ma in studio la situazione degenera in una nuova accesa discussione. Successivamente viene mostrata l'esterna tra Amal e Alessio, che appare molto positiva.

Armando era presente alla registrazione di oggi

I due sembrano complici e affiatati. Un momento speciale è stato il gesto della mamma di Amal, che ha regalato ad Alessio una bottiglia di vino, un pensiero che lui ha gradito così tanto da chiamarla in video per ringraziarla personalmente. Dopo questi avvenimenti, Michele decide di chiudere la conoscenza con Amal.

L'attenzione si sposta poi su Francesca Sorrentino, protagonista di un'esterna con Paolo. I due sono stati in un ristorante napoletano a Roma, dove hanno vissuto una serata bella e anche molto divertente. Martina, invece, è uscita con Mattia, il corteggiatore che aveva eliminato, che le ha fatto un dolce pensiero regalandole una felpa.

Trono Classico: Decisioni e nuovi ingressi

Mario Cusitore è tornato al centro dello studio con Margherita Aiello e Morena Farfante. Margherita, dopo un periodo di riflessione, ha deciso di richiamare Mario giovedì scorso, continuando così la loro frequentazione. Morena, invece, ha concluso la sua avventura con Mario, dichiarando di essere rimasta molto delusa da quanto accaduto nelle puntate precedenti, soprattutto riguardo alcune dichiarazioni su questioni personali.

Mario ha fatto conoscere a Margherita il suo gatto, sua madre e alcuni amici, segno di un legame sempre più stretto tra i due. Nel frattempo, Sabrina e Gabriele hanno avuto una divergenza che ha portato alla rottura della loro frequentazione. Sabrina si è lamentata del fatto che Gabriele non l'avesse contattata, nonostante fosse stata lei stessa a chiedergli di non disturbarla.

Per quanto riguarda Aurora Tropea, è sceso un nuovo corteggiatore, ma la dama ha deciso di non tenerlo. Barbara De Santi, invece, sta conoscendo un nuovo cavaliere e ha accettato di continuare a frequentarlo. Un altro cavaliere è sceso per lei e, anche in questo caso, Barbara ha deciso di dargli una possibilità.

Infine, per Mario Cusitore sono scese tre nuove ragazze, ma lui ha scelto di continuare solo con una di loro. La puntata ha visto anche la presenza di Armando Incarnato, mentre Gemma Galgani prosegue la conoscenza con l'ultimo cavaliere sceso per lei. Per concludere, continua la frequentazione tra Giada e Marcello Messina.