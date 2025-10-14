Uomini e Donne anticipazioni: Jakub torna in studio ma non per Cristiana, Gemma e Mario ai ferri corti

Oggi, martedì 14 ottobre, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. Le puntate registrate andranno in onda nelle prossime settimane, ma grazie alle anticipazioni diffuse da Fanpage è già possibile scoprire alcuni dettagli succosi su ciò che è accaduto in studio. La registrazione è stata caratterizzata da un intreccio di ritorni inaspettati, accesi scontri tra i protagonisti del parterre over e nuove dinamiche sentimentali nel trono classico, promettendo episodi ricchi di emozioni e colpi di scena.

Trono Over: Gemma Galgani apre le ostilità

La registrazione si apre con la dama piemontese, protagonista di un acceso confronto con Mario Lenti. La dama torinese si è schierata apertamente contro di lui, ma il cavaliere, visibilmente infastidito, ha chiuso ogni possibilità di dialogo. Mario ha dichiarato di non voler più avere nemmeno un rapporto d'amicizia con Gemma, stanco del continuo "tira e molla" tra loro. Un momento di forte tensione che ha scaldato lo studio sin dai primi minuti.

Dopo le indecisioni delle scorse settimane, Federico Mastrostefano ha deciso di rivedere Agnese De Pasquale. I due sono usciti insieme e durante la serata ci sono stati dei baci, segno di un riavvicinamento. Tuttavia, in studio Federico ha sorpreso quando ha precisato di non provare una vera attrazione fisica per Agnese, lasciando la dama delusa e confusa.

Sara Gaudenzi

La prima sfilata femminile

La registrazione ha visto anche la prima sfilata femminile di questa stagione di Uomini e donne, che ha animato l'atmosfera in studio tra eleganza, ironia e sana competizione. A vincere la sfilata è stata proprio Agnese De Pasquale, che ha conquistato il pubblico e i giudici con il suo portamento e la sua sicurezza.

Trono Classico: il ritorno del corteggiatore

Grande sorpresa nel trono classico: Jakub Bakkour, ex corteggiatore di Cristiana Anania, è tornato in studio dopo che nella precedente registrazione aveva deciso di autoelminarsi. A chiedere il suo ritorno è stata la tronista Sara Gaudenzi, desiderosa di conoscerlo meglio dopo aver seguito il suo percorso precedente. Cristiana, invece, sembra ormai aver voltato pagina, ma la presenza di Jakub potrebbe comunque riaccendere vecchie tensioni.