Uomini e Donne anticipazioni: un corteggiatore si elimina, Mario Lenti stupisce Maria De Filippi

Cristiana annulla un'esterna e cambia corteggiatore, uno di loro si elimina e un altro lascia lo studio. Nel parterre over Mario e Cinzia accendono il dibattito tra accuse e sorprese.

Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 ottobre non sono mancati colpi di scena. Tra tronisti e protagonisti del parterre over, Cristiana Anania è al centro della bufera: lascia un corteggiatore per un altro, mentre Federico e Jakub decidono di abbandonare il programma. Nel trono over, Mario Lenti e Cinzia Paolini accendono il dibattito in studio. Di seguito, tutte le anticipazioni della registrazione odierna fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: tensioni e scelte discusse

La puntata parte con Cinzia Paolini chiamata al centro insieme a Mario Lenti ed Enrico. La situazione si scalda subito: Mario lancia un'accusa, insinuando che Cinzia ed Enrico si siano accordati tra loro. Nonostante il sospetto, Lenti decide comunque di continuare la conoscenza con Cinzia e annuncia che stasera usciranno a cena insieme. Maria De Filippi e il pubblico restano sorpresi: se Mario nutriva dubbi su Cinzia, perché organizzare l'uscita serale?

Intanto, Roberto ha avuto due uscite: con Rosanna Siino chiude definitivamente, mentre con Gloria Nicoletti decide di proseguire la conoscenza. Federico Mastrostefano riceve due nuove dame nel parterre e sceglie di continuare con una sola. Tra le novità anche il ritorno di Paolo, già noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne in passato.

Jakub Bakkour

Trono Classico: scintille tra Cristiana e i corteggiatori

La giornata prosegue con la prima tronista scelta da Maria De Filippi, protagonista di momenti di alta tensione. Dopo un acceso confronto con Jakub Bakkour, il corteggiatore decide di eliminarsi dal programma, senza che Cristiana Anania lo segua, i due si erano baciati qualche puntata fa.

Le novità non finiscono qui: Cristiana annulla un'esterna con Federico, preferendo uscire con un altro corteggiatore. Federico, infuriato per la scelta, decide di abbandonare il programma. Tuttavia, la tronista rincorre il corteggiatore dietro le quinte, lasciando Ernesto da solo al centro dello studio.