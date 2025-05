Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco è pronto alla scelta, due Over lasciano insieme il programma

Gianmarco sta per scegliere la corteggiatrice con cui lascerà il programma, mentre nel Trono Over Margherita e Dennis abbandonano insieme il programma.

Nella registrazione di Uomini e Donne andata in scena oggi, 4 maggio, non sono mancati colpi di scena, emozioni e un'importante decisione in arrivo. Riflettori puntati sul trono di Gianmarco Steri, ormai prossimo alla scelta. Il tronista ha vissuto due esterne significative con le sue corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, mostrando una netta preferenza. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco riceve due sorprese: le due corteggiatrici a confronto

L'incontro con Nadia ha avuto luogo nel negozio del tronista, dove lei si è presentata per fargli gli auguri di compleanno e regalargli una loro foto insieme: un gesto intimo che ha colpito Gianmarco. L'esterna con Cristina, invece, ha visto la partecipazione degli amici di lui, in un clima più festoso e di sorpresa.

In studio, però, Gianmarco non ha avuto dubbi: "Mi arriva di più Nadia", ha dichiarato senza mezzi termini. La corteggiatrice, visibilmente commossa, ha pianto, mostrando una profonda emozione. Su Cristina, il tronista ha invece sottolineato di aver apprezzato la sensibilità, ma di non aver percepito quella connessione che lei sperava. Nonostante le incertezze, Gianmarco ha ballato con entrambe e ha annunciato che la prossima settimana farà finalmente la sua scelta.

Margherita Aiello

Due Over salutano Uomini e donne

Nel segmento dedicato al Trono Over, a sorprendere è stata l'uscita di scena di una nuova coppia: Margherita Aiello e Dennis hanno deciso di lasciare insieme il programma, mano nella mano, pronti a viversi la loro storia lontano dalle telecamere.

Spazio anche ad Arcangelo, che si è trovato al centro studio insieme a Cinzia e Marina. Dopo un bacio con Cinzia, Marina ha deciso di chiudere la conoscenza, ma a far discutere è stato soprattutto l'intervento di Gemma Galgani, che continua a mostrarsi coinvolta e determinata a ottenere chiarezza dal cavaliere, senza arrendersi.