Uomini e Donne anticipazioni: Gemma scopre l'amicizia tra Valerio e Giorgio, nuovi baci ed eliminazioni

Il 28 settembre, negli studi della Fascino, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, con momenti salienti che hanno coinvolto sia il Trono Classico che il Trono Over. Le anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, rivelano una tronista visibilmente infastidita da un commento di uno dei suoi corteggiatori.

Trono Over

Maura, scesa per conoscere Mario Cusitore e che nella precedente registrazione era rimasta fino alla fine della puntata, non è più presente nel parterre. Pare che non abbia intenzione di proseguire la sua partecipazione al programma, segnando così la fine della sua esperienza nel dating show. In precedenza aveva detto che i pregiudizi di Mario nei suoi confronti l'avevano allontanata.

Dopo il famoso schiaffo che Gemma Galgani ha dato a Valerio nella registrazione precedente, i due hanno avuto un chiarimento. Sebbene siano usciti insieme, lui ha chiarito di non voler una donna con il temperamento di Gemma al suo fianco. La situazione si è ulteriormente complicata quando si è scoperto che il cavaliere aveva partecipato a serate con Giorgio Manetti, sollevando nuovi dubbi e polemiche. Valerio, sentendosi attaccato, ha deciso di lasciare lo studio.

La tronista Francesca Sorrentino ha richiamato un corteggiatore

Sul fronte delle nuove coppie, Matteo e Morena si sono baciati, mentre Margherita si è detta profondamente delusa dal comportamento di Mario Cusitore, il quale continua a creare tensioni all'interno del parterre. La dama aveva scoperto che l'ex corteggiatore di Ida aveva rivolto a lei le stesse parole riservate a Morena.

La dama Valentina ha avuto un approccio romantico con due cavalieri, baciando sia Mario Verona che Andrea. Quest'ultimo, però, ha dichiarato di essere interessato anche alla tronista Martina De Ioannon. Tuttavia, l'ex di Raul Dumitras, con cui ha rotto durante Temptation Island, ha chiarito che non ha alcun interesse per Andrea, chiudendo subito la questione.

Trono Classico

Francesca Sorrentino ha mandato a casa Gabriel dopo l'esterna con Federico. Il corteggiatore ha commentato che la tronista gli è sembrata fredda e distante, un'osservazione che ha infastidito Francesca, la quale non vuole essere percepita come vulnerabile o debole. Subito dopo ha richiamato un corteggiatore che aveva precedentemente eliminato. Alessio, invece, ha deciso di eliminare due corteggiatrici dopo essere uscito con loro. Il tronista ha scelto di tenere Jenny, con cui sembra trovarsi molto bene.