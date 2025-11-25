Uomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia Antonio, Sara e Marco decorano l'Albero di Natale

Dopo i timori di un possibile interesse verso Roberto, Antonio ritrova serenità con Gemma e i due si scambiano un bacio e un ballo, mentre Sara è andata in esterna con Raien e decorato l'albero di Natale con Marco.

Oggi, martedì 25 novembre, la registrazione di Uomini e Donne ha regalato emozioni e tensioni sia sul trono over sia sul trono classico. Tra uscite, baci appassionati e confronti accesi, Marcello e Marina hanno suscitato reazioni contrastanti, mentre Antonio e Gemma hanno ritrovato un momento di complicità. Sul trono classico, Cristiana è stata al centro di baci, discussioni e balli, e Sara ha affrontato dubbi e nuovi corteggiatori. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage.

Le dinamiche del Trono Over: Gemma chiude con Roberto, Barbara de Santis si chiarisce con Mario

Si inizia con il Trono Over: Marcello e Marina Brochetta hanno passato una serata insieme, ma Tiziana ha accusato il cavaliere di essere interessato a tutte le donne del parterre. Marina, dopo essere uscita dallo studio, è rientrata e, nonostante gli attacchi di Tina, ha dichiarato che vuole continuare a conoscere Marcello. Intanto, Mario Lenti ha chiesto a Barbara De Santi se la sua decisione di interrompere la conoscenza fosse stata influenzata dagli opinionisti, ma la dama ha negato. Sabrina, invece, è uscita con Carlo e ha chiuso definitivamente con Massimiliano.

Momenti di tensione anche per Antonio, preoccupato che Gemma Galgani possa preferirgli Roberto, arrivato sul parterre con tre rose rosse per la dama piemontese. Nonostante l'omaggio floreale, Maria fa sapere che Gemma ha intenzione di chiudere con Roberto. Antonio, sollevato, ha baciato Gemma Galgani prima di ballarci.

Ernesto Passaro

Marina ha accolto due nuovi corteggiatori, mentre Maria e Paola hanno chiuso con Francesco S., ancora preso da Lucia. Continua la conoscenza tra Maria e Alessio, anche se Pili Stella ha comunicato di voler riprendere i contatti con Federica G., che si sta vedendo con Gianmaria.

Trono Classico: Cristiana bacia Ernesto e poi litiga con Sara

Sul trono classico, Simone ha portato Cristiana Anania in una spa all'aperto. Il corteggiatore ha spiegato di non essere geloso dei suoi baci con gli altri, sottolineando che tra quelli che la tronista ha dato ai corteggiatori e quelli che ha dato a lui, ha notato una grande differenza. Cristiana allora lo provoca, dicendogli che in questa esterna non lo bacerà. Simone sembra accettare il gioco.

Successivamente, in studio è stata mandata in onda l'esterna con Ernesto Passaro: inizialmente la coppia discute, ma poi i due si abbracciano e si scambiano un bacio appassionato. Ernesto la rincorre nei corridoi dello studio e continuano a baciarsi, suscitando la reazione furiosa di Federico Cotugno, che accusa Ernesto di incoerenza. In chiusura, Cristiana decide di ballare con Federico, probabilmente per calmare gli animi.

Sara Gaudenzi è uscita con Raien, che le piace ma che vuole valutare con attenzione. Marco Veneselli ha organizzato un'esterna in studio, durante la quale hanno decorato insieme l'albero di Natale; lui ha evitato di baciarla anche se ha detto che lo desiderava. Jakub ha chiesto a Sara quale fosse lo stato del loro rapporto, visto che la loro frequentazione non ha fatto passi avanti. La tronista ha espresso dubbi sul comportamento passato dell'ex tentatore, definendolo in parte falso. Infine, è scoppiato un nuovo battibecco tra le troniste Cristiana e Sara, dopo un intervento di Cristiana su Jakub.