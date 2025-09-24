Uomini e donne anticipazioni: Federico Mastrostefano 'brillo'? Cosa è davvero successo con Agnese

Nuove indiscrezioni arrivano dalla registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre e, questa volta, al centro dell'attenzione c'è Federico Mastrostefano. L'ex corteggiatore del 2008, poi tronista nel 2009, è tornato quest'anno nel parterre come cavaliere ed è finito sotto i riflettori per un episodio con Agnese De Pasquale che ha suscitato alcune perplessità.

La cena di Federico e Francesca

Secondo le anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni, infatti, Mastrostefano avrebbe avuto un doppio appuntamento: prima un aperitivo con Francesca, poi una cena con Agnese. Tuttavia, quando si è presentato da quest'ultima, sarebbe apparso leggermente brillo, al punto che Agnese gli avrebbe chiesto di interrompere l'incontro e tornare a casa. Una ricostruzione che ha immediatamente fatto il giro del web.

Solo nausea: il malessere del cavaliere

A gettare nuova luce sulla vicenda ci ha pensato però Fanpage, che ha parzialmente ridimensionato il racconto. Secondo quanto riportato, Federico avrebbe spiegato ad Agnese di non essere brillo, di essere astemio e di aver bevuto soltanto due calici di vino, quantità che gli avrebbe causato un malessere e un po' di nausea.

Agnese De Pasquale

Francesca conferma: Federico non era ubriaco

Proprio per questo, i due avrebbero deciso di interrompere la serata. A confermare la versione di Mastrostefano, in studio è intervenuta anche Francesca, con la quale il cavaliere aveva cenato poco prima: la dama ha dichiarato che l'uomo non era affatto alticcio al termine del loro incontro. La reazione di Agnese, quindi, potrebbe essere stata influenzata dal disappunto per la "buca" iniziale.

Le nuove dinamiche del Trono Classico

Parallelamente, un altro sviluppo ha animato lo studio. Sia Pugnaloni che Fanpage hanno confermato l'interesse di Mario, corteggiatore di Cristiana, nei confronti di Sara Gaudenzi. La situazione ha preso una piega inaspettata quando, dopo un'uscita con Cristiana, Mario ha chiesto di poter conoscere anche la nuova tronista. Una richiesta che ha avuto delle conseguenze: Cristiana ha infatti deciso di interrompere la conoscenza, eliminandolo. Mario è così rimasto nel programma esclusivamente per approfondire con Sonia, che ha accettato di proseguire la frequentazione.