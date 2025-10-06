Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: Cristiana bacia un corteggiatore, una dama lascia il programma

Tra scontri in studio e confessioni in esterna, una dama decide di uscire da sola, mentre Flavio richiama le corteggiatrici assenti nella precedente registrazione, creando nuovi scenari sul trono.

Cristiana Anania a Uomini e Donne
NOTIZIA di 06/10/2025

La registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre è stata ricca di colpi di scena. Isabella lascia il programma dopo le tensioni con Christian e rivela di avere un interesse al di fuori del trono. Nel frattempo, Cristiana Anania bacia Jakub in esterna e Flavio richiama le corteggiatrici assenti, mentre Nicole si avvicina sempre più al tronista. Tutti i dettagli di quello che è successo oggi. negli studi del dating show di Maria De Filippi.

Litigi e abbandoni nel Trono Over

La puntata, come racconta Lorenzo Pugnaloni, si apre con Isabella e Cinzia Paolini al centro dello studio. La prima ha deciso di lasciare il programma dopo alcune tensioni con il cavaliere Christian. Durante la scorsa registrazione, Christian l'aveva duramente attaccata fino a un momento di forte tensione che aveva portato Isabella a dargli uno schiaffo. Oggi il cavaliere ha reso pubblico un discorso personale tra lui e Isabella, difendendosi e sostenendo che la dama l'aveva offeso. Tina e Gianni hanno preso posizione contro Isabella, criticandola duramente.

Dopo lo scontro, Mario Lenti è sceso per confortare Isabella, visibilmente in lacrime. La dama si è confidata con lui, ammettendo di aver sperato che qualcuno la difendesse nella puntata precedente. Poco dopo, gli opinionisti hanno spostato l'attenzione su Cinzia, protagonista di una piccola lite con Mario: quest'ultimo ha puntato il dito contro la dama per il suo comportamento in esterna, accusandola, in particolare, di aver baciato più cavalieri, tra cui Enrico.

Isabella Uomini E Donne
Isabella del Trono Over

Arriva poi il momento del ballo: Mario desiderava ballare con Isabella, ma lei ha chiarito di considerarlo solo un amico e di voler chiudere la sua esperienza nel programma. Isabella ha anche rivelato di aver rivisto una persona nel suo paese che la aspetta, ammettendo di aver sbagliato a concentrarsi su Christian. Dopo il ballo con Enrico, Isabella lascia il programma da sola.

Primo bacio dell'edizione e dinamiche del trono di Flavio

La registrazione prosegue con Cristiana Anania, che ha portato Jakub in esterna: tra i due è scattato il primo bacio di questa edizione. Non ci sono novità sulla situazione di Sara Gaudenzi. Per quanto riguarda Flavio Ubirti, tornano in studio Martina e Denise, assenti nella scorsa registrazione: Flavio le ha richiamate e entrambe hanno accettato. Il tronista ha poi portato in esterna Nicole Belloni: tra loro non c'è stato il bacio, ma i due si sono mostrati molto vicini e complici.