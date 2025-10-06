Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: Cristiana bacia un corteggiatore, una dama lascia il programma

La registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre è stata ricca di colpi di scena. Isabella lascia il programma dopo le tensioni con Christian e rivela di avere un interesse al di fuori del trono. Nel frattempo, Cristiana Anania bacia Jakub in esterna e Flavio richiama le corteggiatrici assenti, mentre Nicole si avvicina sempre più al tronista. Tutti i dettagli di quello che è successo oggi. negli studi del dating show di Maria De Filippi.

Litigi e abbandoni nel Trono Over

La puntata, come racconta Lorenzo Pugnaloni, si apre con Isabella e Cinzia Paolini al centro dello studio. La prima ha deciso di lasciare il programma dopo alcune tensioni con il cavaliere Christian. Durante la scorsa registrazione, Christian l'aveva duramente attaccata fino a un momento di forte tensione che aveva portato Isabella a dargli uno schiaffo. Oggi il cavaliere ha reso pubblico un discorso personale tra lui e Isabella, difendendosi e sostenendo che la dama l'aveva offeso. Tina e Gianni hanno preso posizione contro Isabella, criticandola duramente.

Dopo lo scontro, Mario Lenti è sceso per confortare Isabella, visibilmente in lacrime. La dama si è confidata con lui, ammettendo di aver sperato che qualcuno la difendesse nella puntata precedente. Poco dopo, gli opinionisti hanno spostato l'attenzione su Cinzia, protagonista di una piccola lite con Mario: quest'ultimo ha puntato il dito contro la dama per il suo comportamento in esterna, accusandola, in particolare, di aver baciato più cavalieri, tra cui Enrico.

Isabella del Trono Over

Arriva poi il momento del ballo: Mario desiderava ballare con Isabella, ma lei ha chiarito di considerarlo solo un amico e di voler chiudere la sua esperienza nel programma. Isabella ha anche rivelato di aver rivisto una persona nel suo paese che la aspetta, ammettendo di aver sbagliato a concentrarsi su Christian. Dopo il ballo con Enrico, Isabella lascia il programma da sola.

Primo bacio dell'edizione e dinamiche del trono di Flavio

La registrazione prosegue con Cristiana Anania, che ha portato Jakub in esterna: tra i due è scattato il primo bacio di questa edizione. Non ci sono novità sulla situazione di Sara Gaudenzi. Per quanto riguarda Flavio Ubirti, tornano in studio Martina e Denise, assenti nella scorsa registrazione: Flavio le ha richiamate e entrambe hanno accettato. Il tronista ha poi portato in esterna Nicole Belloni: tra loro non c'è stato il bacio, ma i due si sono mostrati molto vicini e complici.