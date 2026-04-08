Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno confessa la scelta della famiglia e scoppia il caos

Oggi, mercoledì 8 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel Trono Classico Ciro sembra aver già preso una decisione sulla corteggiatrice con cui lascerà il programma. Ecco cosa è successo durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lollo Magazine.

Uomini e Donne: Ciro diviso tra Elisa e Martina, tra tensioni, baci e colpi di scena

Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne continua a regalare emozioni forti e dinamiche sempre più complesse. Nelle ultime puntate, il tronista è stato protagonista di due esterne molto diverse tra loro, che hanno messo in luce dubbi, attrazione e sentimenti contrastanti.

Esterna con Elisa: tensioni e un bacio inaspettato

La prima uscita è stata quella con Elisa Leonardi, caratterizzata da un clima tutt'altro che sereno. Ciro ha espresso apertamente le sue perplessità, spiegandole di percepirla ancora troppo frenata e poco spontanea. Un commento che non è stato accolto bene da Elisa, visibilmente infastidita dalle parole del tronista.

Elisa Leonardi

Nonostante il momento di tensione, tra i due è comunque scattato un bacio, segno che l'interesse reciproco non è in discussione, anche se il rapporto appare ancora fragile e in bilico.

Con Martina scatta la magia: complicità e romanticismo

Atmosfera completamente diversa, invece, durante l'esterna con Martina Calibrò. Tra passeggiate romantiche in riva al mare e momenti di grande complicità, i due si sono lasciati andare a più baci, mostrando un'intesa sempre più evidente. A rafforzare il legame, una confidenza importante di Ciro: Martina sarebbe la preferita della sua famiglia. Un dettaglio che ha reso il rapporto ancora più speciale e carico di significato.

Martina Calibrò

Scontro in studio: Elisa lascia, poi torna

Una volta rientrati in studio, la situazione è rapidamente degenerata. Elisa ha reagito molto male alla visione dell'esterna con Martina, dando vita a un acceso confronto con Ciro. Il momento del ballo ha segnato un ulteriore punto di rottura: Elisa ha deciso di non partecipare e ha lasciato lo studio.

Ciro, però, non è rimasto indifferente e l'ha seguita dietro le quinte per chiarire. Dopo un confronto lontano dalle telecamere, i due sono rientrati insieme, segno della volontà di non chiudere definitivamente.

Dichiarazioni forti e nuove tensioni

Tornata in studio, Elisa ha fatto un passo importante, ammettendo di provare dei sentimenti per Ciro. Una dichiarazione che ha scatenato immediatamente la reazione di Martina, che l'ha accusata di non essere sincera. Il clima si è fatto ancora più teso, mettendo il tronista davanti a una scelta sempre più difficile.

Il finale spiazza tutti: la decisione di Ciro

Nel momento conclusivo, Ciro ha scelto di ballare con Elisa, lasciando Martina visibilmente delusa. A quel punto, la corteggiatrice ha deciso di lasciare lo studio. Diversamente da quanto accaduto in passato, però, Ciro non l'ha rincorsa, restando fermo sulla sua posizione.

Un segnale chiaro che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri del suo percorso. La situazione resta apertissima: tra emozioni, incomprensioni e scelte sempre più decisive, il trono di Ciro promette ancora molti colpi di scena.