Uomini e Donne: Marina crea scompiglio tra Stefano e Simona, Barbara zittisce Gemma

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Marina scatena tensioni tra Stefano e Simona, mentre Barbara difende la propria reputazione zittendo Gemma. Tra confronti e malintesi, il Trono Over si accende.

Oggi, mercoledì 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, ha condotto il programma come di consueto. L'appuntamento si è concentrato sulle dinamiche del Trono Over e su alcuni confronti molto accesi.

Cinzia Paolini e Marco: un rapporto in bilico

La puntata è iniziata con Cinzia Paolini, che ha avuto un confronto con Marco. La loro conoscenza prosegue, ma con qualche tensione. Cinzia ha trascorso una serata con un altro cavaliere, Antonio, che nel frattempo si era visto anche con Gemma Galgani, ma tra loro la frequentazione si è interrotta subito.

Barbara zittisce Gemma: lo scontro nello studio

Successivamente, si è acceso uno scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi, accusata di aver contattato Ida Platano per informazioni su Marco. Barbara ha smentito categoricamente e ha chiesto a Gianni Sperti di leggere la chat tra lei e l'ex tronista. Gianni ha confermato che Barbara non aveva posto alcuna domanda, limitandosi a scrivere che stava frequentando un signore che aveva detto di conoscere la Platano. Barbara ha quindi rivolto parole dure a Gemma: "Sei pessima: a 76 anni ancora non hai imparato a stare al mondo, smettila di dire cattiverie."

Gemma Galgani

Marco e Cinzia: segnali contrastanti nel loro rapporto

Tornando a Marco e Cinzia, quest'ultima continua a porre dubbi sul loro rapporto, ma lui sembra non ascoltarla. Gianni e Tina percepiscono segnali poco chiari: l'innamoramento di Marco, esploso dopo poche uscite, appare poco credibile e puzza di accordo. Pietro ha rivelato che, nonostante Marco si dica innamorato di Cinzia, ha chiesto il numero a un'altra dama, ricevendo però un rifiuto.

Marina e le tensioni con Stefano e Simona

Infine, la puntata ha seguito Marina, protagonista di un'intensa giornata. La dama è andata a colazione con Giancarlo, ma ha scritto a Stefano chiedendo spiegazioni per un bacio dato a Simona Q., nonostante con lei non ci fosse stato nulla pur frequentandosi da mesi. Inoltre, Stefano le ha inviato dei fiori, gesto che ha infastidito Simona, creando ulteriori tensioni.