Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno conosce le prime corteggiatrici, una coppia lascia il programma

Nella registrazione di oggi Ciro Solimeno ha fatto il suo esordio sul Trono Classico. Gemma è stata vittima di un simpatico scherzo di Maria De Filippi che ha coinvolto Pio e Amedeo.

Oggi, 10 novembre, presso gli Studi Titanus Elios di Roma, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi trasmesso dal lunedì al venerdì su Canale 5. Protagonista del Trono Classico di questo pomeriggio è stato Ciro Solimeno, che ha iniziato a conoscere le prime corteggiatrici scese in studio per lui. Le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni.

Pio e Amedeo ospiti di Uomini e donne

La registrazione si è aperta con Gemma Galgani. Maria De Filippi ha fatto uno scherzo alla dama, dicendole che sarebbero arrivati due corteggiatori molto giovani per lei - in realtà erano gli ospiti Pio e Amedeo! I due hanno scherzato in studio e promosso il loro prossimo film in uscita al cinema.

Durante il lancio di petali, Amedeo ha baciato Gemma, mentre Pio si è scambiato un bacio con Tina Cipollari. Successivamente, è stata mostrata l'esterna di Gemma con l'ultimo cavaliere che sta conoscendo, ma lei non sembra particolarmente convinta.

Rocco Bruno

Trono Over: Una coppia lascia il programma tra lo scetticismo di Gianni Sperti

Nel Trono Over, Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato il programma insieme. Rocco le ha letto una lunga lettera, interrotto più volte da Gianni Sperti, scettico sulla sua buona fede. Alla fine, Rocco ha regalato un bracciale a Cinzia e i due sono usciti mano nella mano.

Barbara De Santi, invece, ha avuto un confronto acceso con il cavaliere Edoardo: alla ricerca di un uomo deciso e sicuro, Barbara ha deciso di interrompere la frequentazione, nonostante Maria le abbia chiesto se fosse davvero convinta. Agnese De Pasquale e Roberto sono prossimi a lasciare il programma insieme. Roberto si è dichiarato innamorato, mentre Federico Mastrostefano ha detto che continuerà a scriverle anche se resta nel programma. Agnese e Roberto si sono scambiati un bacio, mentre Federico ha mostrato segni di gelosia.

Il nuovo tronista inizia il suo percorso nel dating Show

Per il Trono Classico, Ciro Solimeno ha iniziato a conoscere le corteggiatrici scese per l'"appuntamento al buio". Nessuna di loro ha catturato subito la sua attenzione, ma il tronista ha iniziato i primi balli conoscitivi con alcune di loro. Cristiana Anania ha portato in esterna Federico Cotugno e i due si sono baciati; a quel punto Ernesto Passaro ha lasciato lo studio visibilmente deluso.

Simone Bonaccorsi

Secondo bacio per Sara e Jakub

Cristiana ha poi portato in esterna anche Simone Bonaccorsi: tra loro c'è stato solo un bacio a stampo, ma l'attrazione è evidente, e in studio hanno anche ballato insieme. Sara Gaudenzi ha invece portato in esterna sia Marco Veneselli che Jakub. Con quest'ultimo si è scambiata un bacio appassionato, i due si erano già baciati in una precedente occasione.

Con Marco, invece, l'esterna è stata segnata da tensioni: Sara era molto irritata, perché secondo lei Marco le avrebbe dato un bacio a stampo senza interesse. L'incontro è avvenuto in un parco divertimenti tra montagne russe e giochi vari, con Sara che lo ha definito "un ragazzo di quattordici anni".