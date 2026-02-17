Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia resta in studio, Sara sorprende Alessio e Matteo

Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono a Cinzia di lasciare il Trono Over, ma la dama resta seduta e determinata, mentre Sara porta Matteo in esterna e fa arrabbiare Alessio.

Oggi, martedì 17 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche in questa puntata, i riflettori sono stati puntati su Cinzia Paolini, con i due opinionisti che le hanno nuovamente chiesto di lasciare il programma. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Trono Over: tensioni e discussioni con Cinzia

La puntata inizia con il Trono Over, e subito il focus cade su Cinzia Paolini, visto che Mario Lenti è assente per motivi di lavoro. Ieri, gli opinionisti avevano accusato i due di essersi messi d'accordo e di frequentarsi lontano dalle telecamere senza rivelarlo, per restare nel programma.

Oggi, Tina e Gianni ribadiscono il loro invito a Cinzia di abbandonare il programma, ricordandole che lei stessa aveva dichiarato di essere lì solo per Mario. Tuttavia, il cavaliere non intende uscire in coppia con lei, e ne nasce un'accesa discussione. Nonostante le pressioni, Cinzia resta seduta e determinata, pronta a non cedere agli opinionisti. La scena mostra una tensione palpabile, con continui botta e risposta che animano lo studio.

Cinzia Paolini

Trono Classico: confessioni e sorpresa finale

Passando al Trono Classico, segnaliamo l'assenza alla registrazione di Ciro Solimeno. Sara Gaudenzi porta in esterna Matteo, che le confida alcune difficoltà del suo passato e le esperienze che hanno segnato la sua vita. La situazione si complica quando Alessio Rubeca nota il coinvolgimento tra Sara e Matteo, manifestando il suo disappunto in studio.

Nonostante inizialmente la tronista fosse pronta a ballare con uno dei due, la tensione accumulata porta a un finale a sorpresa: nessun ballo, né con Alessio né con Matteo. La puntata si chiude quindi tra colpi di scena, emozioni e discussioni accese, confermando che Uomini e Donne continua a regalare momenti intensi ai suoi spettatori.