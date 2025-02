Uomini e Donne anticipazioni: il cavaliere che ha stregato Tina Cipollari e le altre novità

Uomini e Donne è un programma che intrattiene il pomeriggio degli italiani da diversi anni e che risulta essere sempre davvero molto attuale. Le nuove anticipazioni sono davvero ricche di importanti colpi di scena, molti dei quali riguarderanno proprio Tina Cipollari.

Secondo quanto mostrato dalle nuove registrazioni del 19 febbraio 2025 e dalle affermazioni dell'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l'amata opinionista finirà al centro della scena. Da poco alla donna è stata offerta la possibilità di ricoprire la carica di tronista e sono davvero tanti i corteggiatori che sono arrivati in trasmissione per cercare di rubarle il cuore. Tina ha però scoperto che il suo corteggiatore Angelo ha contattato una dama del parterre femminile, ovvero Morena Furfante che, per fortuna, ha parlato chiaramente con la redazione.

L'uomo, allora, ha deciso di scrivere una lettera a Tina in maniera da farle capire come sia pentito del suo gesto. Tina, d'altro canto, ha deciso di concedersi una fuga d'amore a Parigi con Cosimo, il cavaliere che sembra averle rubato il cuore. Le anticipazioni ci rivelano quindi un colpo di scena su Angelo, il quale dichiarerà in studio di essersi letteralmente innamorato della tronista, anche se tutto all'inizio era solamente un gioco.

Le nuove anticipazioni del programma Uomini e Donne

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, dobbiamo citare anche Gianmarco Steri che, per l'appunto, sta uscendo con una corteggiatrice con la quale non fa altro che scontrarsi. I due avrebbero litigato a poche ore dalla loro uscita e questo non è sicuramente qualcosa di positivo per una conoscenza futura.

Assisteremo poi alle classiche sfilate, una delle quali verrà vinta da Sabrina. Vedremo inoltre un diverbio tra Agnese e la sua conoscenza poiché la donna non si sentirà tutelata e il suo corteggiatore, a suo dire, avrebbe dovuto difenderla.

Continuano le conoscenze nel parterre del Trono Over e a finire al centro della scena saranno proprio Giovanni e Giulia, i quali hanno dichiarato di provare una grande attrazione fisica che ha fatto nascere in entrambi il desiderio di ottenere l'esclusiva. Questo però durerà davvero molto poco poiché la donna affermerà poi di non provare forti sentimenti per Giovanni, con tanto di doccia fredda per il povero cavaliere.