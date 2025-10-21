Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco e Jakub

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne del 21 ottobre, non sono mancati colpi di scena, tra baci, confronti e scelte inaspettate. Protagonista assoluta della prima parte è stata Agnese De Pasquale, divisa tra due uomini... entrambi di nome Federico. Ecco nel dettaglio cosa è successo oggi negli studi del dating show di Maria De Filippi, le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: tre dame al centro dell'attenzione

Agnese è uscita con due Federico - tutti e due del trono over - e si scopre che la dama ha baciato entrambi. Tuttavia, alla fine si dichiara per Federico Mastrostefano, che però frena i suoi entusiasmi dicendo di essere "all'80%" convinto del loro legame.

Una percentuale che non piace affatto ad Agnese, la quale decide di chiudere per l'ennesima volta la conoscenza e abbandonare lo studio visibilmente delusa. Pochi istanti dopo, però, entrambi i Federico la raggiungono dietro le quinte e rientrano insieme: resta però il mistero su cosa deciderà di fare Agnese, se lasciare definitivamente il programma o concedere un'altra possibilità.

Marco Veneselli

Spazio poi a Sabrina Zago, che è uscita con Paolo, un nuovo cavaliere del parterre. Tutto sembrava procedere bene, finché Marina non è intervenuta in studio raccontando che Paolo l'aveva contattata telefonicamente e poi annullato una cena per poter uscire proprio con Sabrina. Ne nasce un acceso confronto tra le due dame, con Marina che accusa Paolo di averla presa in giro, mentre lui cerca di giustificarsi parlando di un semplice cambio di programma.

Spazio alle due troniste, Flavio resta in panchina

Nella seconda parte della registrazione si passa al trono classico, dove Sara Gaudenzi continua a far parlare di sé. La tronista ha fatto due esterne, la prima con Marco Veneselli, che sembra aver finalmente acceso qualcosa in lei: tra i due si percepisce una forte chimica e Sara ammette di piacergli anche fisicamente. La seconda esterna è invece con Jakub, ma il pensiero della tronista sembra andare sempre più spesso a Marco, con cui si intravede una connessione in crescita.

Infine, Cristiana Anania è andata a riprendere Federico, un suo corteggiatore che aveva deciso di lasciare il programma. Dopo un confronto sincero e un'esterna chiarificatrice, Federico sceglie di tornare e di rimettersi in gioco con lei. Non si è parlato di Flavio che ieri ha baciato Martina Cardamone.