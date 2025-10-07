Uomini e Donne, anticipazioni 7 ottobre: prima coppia dell’edizione e lite furiosa tra Sara e Marco

Oggi, 7 ottobre, si sono registrate le nuove puntate dell'attuale stagione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è accaduto e tutte le novità relative ai tronisti e ai protagonisti del parterre over: di seguito, tutte le anticipazioni della registrazione odierna fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Le dinamiche del Trono Over

La registrazione si apre con le vicende del parterre over, dove non mancano emozioni e decisioni importanti. Tra coppie che nascono, dame indecise e ritorni di fiamma, i protagonisti storici del programma continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico.

Due protagonisti del Trono Over lasciano insieme lo studio

La registrazione si è aperta con Sabrina Zago al centro dello studio: la dama ha deciso di lasciare il programma insieme al cavaliere Nicola. Lui inizialmente non sembrava del tutto convinto, ma Maria De Filippi l'ha incoraggiato a vivere questa conoscenza fuori dal contesto televisivo, per capire se la loro storia potrà crescere lontano dalle telecamere.

Sabrina Zago

Un altro cavaliere aveva chiesto di scendere per conoscere Sabrina, ma la dama ha rifiutato, rivolgendosi a Nicola con una frase chiara: "Usciamo insieme o lo faccio scendere". Parole che hanno spinto l'uomo a compiere finalmente il passo decisivo.

Mario e Cinzia al centro studio: un regalo fa discutere

Si è poi passati a Cinzia Paolini, protagonista di un momento di leggerezza con Mario Lenti. Il cavaliere le ha regalato un vestito, suscitando il paragone con quello indossato da Gloria Nicoletti in una puntata precedente. L'ironia in studio non è mancata, e anche Gemma Galgani e Magda hanno commentato la situazione con il loro solito spirito.

Agnese non si rassegna: pensa ancora a Federico

Spazio poi ad Agnese De Pasquale, che ha lasciato intendere di provare ancora un certo interesse per Federico Mastrostefano, nonostante le precedenti delusioni. Nel frattempo, Sebastiano Mignosa e Magda proseguono la loro conoscenza: la dama ha annunciato che andrà in Sicilia per incontrarlo.

Cristiana Anania

Cosa e successo nel Trono Classico

Spazio poi ai giovani tronisti e troniste, dove le esterne e i confronti si fanno sempre più intensi. Tra nuovi arrivi, liti accese e inaspettate gelosie, i sentimenti iniziano a farsi spazio e a creare le prime vere dinamiche della stagione.

Nuovo corteggiatore per Cristiana

La seconda parte della registrazione ha riguardato i tronisti del trono classico. Cristiana Anania ha portato in esterna un nuovo corteggiatore, Simone, che ha colpito tutti per il suo aspetto e il modo di fare. Gli altri corteggiatori, però, non l'hanno presa bene: in particolare Ernesto si è lamentato e si è rifiutato di ballare con la tronista durante la puntata.

Sara e Marco: lite furiosa e nuova conoscenza in vista

Momenti di tensione tra Sara Gaudenzi e il suo corteggiatore Marco. I due si sono incontrati in camerino per chiarirsi, ma il confronto è degenerato in una lite senza soluzione. La tronista, delusa, ha deciso di uscire in esterna con un nuovo ragazzo, Andrea. Nessuna novità, invece, per Flavio Ubirti, di cui non si è parlato in questa registrazione.