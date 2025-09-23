Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre: Federico 'brillo', Sara scippa un corteggiatore a Cristiana

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre, non sono mancati colpi di scena e momenti di forte tensione tra tronisti e corteggiatori con Sara che ha 'scippato' un corteggiatore a Cristiana, come raccontato nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Il cavaliere sbronzo

Partiamo da Federico Mastrostefano, protagonista di una serata decisamente movimentata. Il tronista doveva incontrare per un aperitivo Francesca e poi cenare con Agnese De Pasquale, ma i piani cambiano in corso d'opera: Federico decide di cenare prima con Francesca e raggiungere Agnese solo dopocena. Tuttavia, l'incontro con Agnese prende una piega inaspettata: Federico arriva un po' alticcio a causa del vino e viene prontamente mandato a casa dalla dama.

Al centro studio, spazio anche agli ospiti Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia, con il primo che ha festeggiato i suoi 95 anni, ricevendo gli auguri di tutti i presenti. Non mancano le dinamiche sentimentali più intricate: Magda racconta di essere uscita con Sebastiano Mignosa e di aver avuto un rapporto intimo con lui, ma ammette di frequentare anche Mario Lenti.

Sebastiano Mignosa

Sia Mario Lenti che Sebastiano Mignosa non prendono bene la situazione, ma Magda ribadisce di non voler scegliere subito tra i due. Situazione diversa per Sabrina Zago, che decide di interrompere la conoscenza con Enrico dopo che lui le comunica di voler conoscere anche Cinzia Paolini.

Trono Classico: Sara soffia il corteggiatore alla sua 'collega'

Cristiana Anania porta in esterna Marco, che però manifesta il desiderio di conoscere anche Sara Gaudenzi, diventata tronista nella puntata di ieri. La scelta del doppio corteggiamento non piace a Cristiana, che decide di lasciare Marco da solo con Sara. La tronista ha avuto un'altra esterna anche con Ernesto.

Infine, Flavio Ubirti porta in esterna Denise, ma al centro dello studio la corteggiatrice non gli risparmia critiche. Secondo lei, Flavio si comporterebbe nello stesso modo con tutte le corteggiatrici con cui è uscito, mettendo in discussione le sue reali intenzioni. Denise non è la prima ragazza a criticare Flavio, a cui sono stati mossi appunti anche da Sara Gaudenzi, diventata ieri la terza tronista del programma.