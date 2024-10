Uomini e donne: Alfonso di Temptation Island scopre che Federica sta frequentando il tentatore

Oggi è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e Donne dedicata ai protagonisti di Temptation Island, e il primo segmento del programma ha visto come protagonisti Federica Petagna e Alfonso D'Apice. La coppia aveva concluso il loro viaggio nei sentimenti insieme, ma subito dopo la registrazione, Federica ha deciso di tornare a vivere a casa dei suoi genitori, segnando la fine del loro rapporto.

Il confronto nello studio di Uomini e donne

Nell'ultima puntata del docu-reality, Alfonso e Federica si erano presentati separatamente di fronte a Filippo Bisciglia. Durante il confronto finale, Alfonso aveva rivelato che la sua ormai ex fidanzata non era mai tornata a casa dopo la fine del programma. Oggi, i due ragazzi sono stati al centro della prima parte dello speciale di Maria De Filippi, che ha voluto dedicare spazio ad alcuni dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island.

Negli studi della Fascino, Federica ha spiegato che durante il percorso televisivo ha maturato la consapevolezza di non essere più innamorata di Alfonso. Se inizialmente aveva scritto alla redazione per cercare di risolvere i problemi legati alla gelosia del suo fidanzato, oggi ha ammesso che il motivo principale per cui ha deciso di non tornare a casa è che il sentimento per lui è svanito. Alfonso ha appreso in studio che, in questi ultimi giorni, Federica si è anche incontrata con il tentatore Stefano, una notizia che ha profondamente turbato il ragazzo.

Federica e Alfonso al falò di confronto

La rivelazione ha colpito duramente Alfonso, che solo ora sembra rendersi conto che la sua storia d'amore con Federica è giunta al capolinea. Visibilmente commosso, non è riuscito a trattenere le lacrime: "Non riesco a nascondere ciò che provo, è una persona a cui ho voluto bene", ha confidato a Maria De Filippi, che lo ha esortato a non colpevolizzarsi per la fine del loro rapporto, sottolineando che la rottura non è legata solo alla sua gelosia.

"Fino ad oggi avevo sperato che potesse cambiare idea", ha aggiunto Alfonso, spiegando che non sa quanto tempo ci vorrà per superare questo difficile momento. Federica ha stupito tutti con una domanda inaspettata: "Ma oggi stai meglio, no?". Le parole della ragazza hanno lasciato perplessi gli opinionisti in studio, ma è stata Maria De Filippi a intervenire, mostrandosi sorpresa di fronte alla domanda fuori luogo.La conduttrice, osservando Alfonso in lacrime, ha prontamente fatto notare a Federica che è evidente che lui non stia affatto meglio: "È chiaro che non stia meglio, sta piangendo proprio ora"