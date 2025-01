Giucas Casella cade dalle sedia e si confonde a Domenica In, Mara Venier preoccupata: "Ti vedo rinco..ionito"

Brutto incidente per Giucas Casella durante la sua intervista a Domenica In: l'illusionista fa preoccupare il pubblico e la stessa conduttrice dopo vuoti di memoria e una caduta in studio.

Di solito fanno sempre molto discutere le interviste di Mara Venier durante l'appuntamento di Domenica In. Quello che è successo, però, a Giucas Casella durante la puntata in onda il 12 gennaio ha fatto preoccupare il pubblico in studio e la stessa conduttrice.

La caduta in studio di Giucas Casella

Invitato negli studi della Rai, Giucas Casella avrebbe dovuto parlare a tutto tondo della sua carriera, esplorando anche la vita privata, tra aneddoti e battute. Ma, durante le prime domande, in molti hanno notato qualcosa di strano. Il 75enne non è stato capace di rispondere alle domande di Mara Venier.

Casella, infatti, sembrava non ricordare punti fondamentali della sua vita, soprattutto in merito alla sfera privata. Non ha rammentato né quando e come è iniziata la sua storia d'amore con Valeria Perilli - di 5 anni più giovane -, né ha ricordato la data di nascita di suo figlio. Ma non è tutto. Nel momento in cui gli è stato chiesto di cantare una canzone insieme alla sua compagna Valeria - nello specifico La bambola di Patty Pravo scelta proprio da lui - Giucas non è riuscito a ricordare nessuna parola del testo.

Il mago e illusionista era come in completo stato confusionale. "Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rinco..ionito", cerca di sdrammatizzare Mara Venier, preoccupata per lo stato di salute dell'amico. A un certo punto è anche caduto dalla sedia, non riuscendo a trovare un appiglio vicino allo sgabello. Passato il momento di ironia, la Venier ha sorretto Casella e ha cercato di sdrammatizzare. La conduttrice, infatti, ha rassicurato il pubblico ma, nonostante ciò, è apparsa molto preoccupata.