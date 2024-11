Uomini e donne del 25 novembre: Ilaria denuncia Barbara, Gemma vuole lasciare il programma

Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi: Barbara de Santi non ha accettato il 'palo' di Vincenzo ed è stata denunciata da Ilaria, nonostante l'intervento di Maria De Filippi.

Nella puntata del 25 novembre di Uomini e Donne, i riflettori sono stati puntati sul Trono Over, con in ritorno il studio di Vincenzo e Ilaria, che si sono tolti vari sassolini dalle scarpe.

La puntata di oggi è stata ricca di tensioni e confronti, con momenti che hanno acceso il dibattito tra i protagonisti e il pubblico in studio.

Ilaria e Vincenzo: un ritorno controverso

Il programma si è aperto con il ritorno di Ilaria e Vincenzo, che hanno deciso di aggiornare tutti sulla loro frequentazione al di fuori delle telecamere. Tuttavia, la loro apparizione non è stata priva di polemiche. Durante la discussione, soprattutto tra la coppia e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, è emerso il risentimento verso chi li ha spinti a lasciare il programma.

A sorprendere è stata l'annuncio di Ilaria: la dama ha rivelato di aver denunciato Barbara, accusandola di aver fatto insinuazioni pesanti sul suo conto, sostenendo che "andasse di letto in letto". La situazione ha scatenato un dibattito acceso. Maria De Filippi, con il suo solito aplomb, ha riconosciuto che gli opinionisti sono stati insistenti nei loro giudizi, ammettendo che forse si poteva agire diversamente.

Barbara è stata denunciata da Ilaria

Nonostante i tentativi della conduttrice di mediare e chiedere a Ilaria di ritirare la denuncia, quest'ultima è rimasta ferma sulla sua decisione, sottolineando la gravità delle accuse ricevute. Inoltre, sono stati letti anche i messaggi inviati da Vincenzo a Barbara, che però si sono rivelati inconsistenti, come hanno evidenziato Maria De Filippi e Gianni Sperti.

Le esterne del Trono Classico

La seconda parte della puntata ha visto protagonista Martina De Ioannon, che ha raccontato le sue impressioni sulle esterne con Ciro e Francesco. Con il secondo, la tronista ha detto di essersi trovata bene, apprezzando la sua capacità di trasmetterle spensieratezza e sicurezza. Tuttavia, ha ammesso che il legame con lui non è ancora solido come quello che ha con Ciro e Gianmarco, presenti da più tempo nel programma. Nonostante ciò, Martina sembra incuriosita da Francesco e intenzionata a conoscerlo meglio, anche se ha deciso di ballare con Gianmarco.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani: il solito scontro

La puntata si è conclusa con un acceso confronto tra l'opinionista e la dama piemontese, ormai protagoniste di una vera e propria "guerra fredda". Gemma, visibilmente stanca, ha reagito alle continue allusioni di Tina, che l'ha descritta come una "peccatrice" dal passato oscuro, con l'intento di screditarla agli occhi di Fabio, con cui Gemma sta vivendo una conoscenza intensa.

Gemma Galgani, esasperata, ha minacciato di abbandonare il programma, accusando Tina di un accanimento ingiusto. Il pubblico ha notato una disparità di trattamento tra Gemma e Fabio, che si sono persino baciati, e Ilaria e Vincenzo, costretti invece a lasciare il programma per motivi simili.