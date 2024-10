Until Dawn: svelata la data di uscita del film tratto dal videogioco

Il film Until Dawn, diretto da David F. Sandberg e tratto dal popolare videogioco, ha finalmente una data di uscita nelle sale.

Until Dawn, il film prodotto da Screen Gems tratto dal popolare videogioco di Sony Playstation, ha ora una data di uscita: il 25 aprile 2025.

Il lungometraggio porterà sul grande schermo il gioco horror di Supermassive Games pubblicato da Sony Computer Entertainment.

Il cast di Until Dawn

David F. Sandberg ha diretto il film tratto da Until Dawn scritto da Gary Dauberman, che ha sviluppato la prima bozza firmata da Blair Butler.

Il cast comprende Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A'zion, Maia Mitchell e Peter Stormare.

Nel team della produzione ci sono Dauberman, Mia Maniscalco, Sandberg, Lotta Losten, Roy Lee, Asad Wizilbash, e Carter Swan.

Nelle sale americane il film Until Dawn si scontrerà con il thriller The Accountant 2 con star Ben Affleck, prodotto da Amazon MGM Studios, e con un film di Shudder di cui non è ancora stato svelato il titolo ufficiale.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Cosa racconta il videogame

Nel videogioco si prende il controllo di otto giovani che devono sopravvivere a Blackwood Mountain, dove la loro vita è a rischio. Until Dawn sfrutta il sistema del Butterfly effect in cui ogni scelta ha dei cambiamenti sulla storia. Tutti i personaggi usati dai giocatori possono sopravvivere o morire, in base alle scelte che hanno preso.

I giocatori, inoltre, esplorano l'ambiente da un punto di vista in terza persona e scoprono indizi che aiutano a risolvere il mistero.

Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, aveva dichiarato annunciando il film: "Stiamo sempre cercando di trovare modi creativi e autentici per adattare i nostri amati videogiochi che i nostri fan apprezzeranno. Insieme a Screen Gems, abbiamo assemblato un fantastico cast di nuovi personaggi che si aggiungono al nostro team già stellare e alla loro visione per l'adattamento. Siamo entusiasti nel rivelare presto qualche dettaglio in più sul film".