Unstable: Rob Lowe e il figlio John Owen nel trailer della nuova serie Netflix

Padre e figlio protagonisti di questa nuova serie comedy di Netflix in arrivo in streaming a fine mese.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Unstable, serie comedy che vede protagonisti Rob Lowe e il figlio John Owen Lowe. L'arrivo in streaming sulla piattaforma digitale è atteso per il 30 marzo prossimo.

"Ellis Dragon è un imprenditore nel campo delle biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. È, però, anche in caduta libera emotivamente parlando. Suo figlio Jackson Dragon non è... nessuna di queste cose", si legge sulla sinossi di Netflix. "Jackson riuscirà a salvare Ellis e la sua azienda e a salvare il loro rapporto compromesso, facendo al contempo ciò che potrebbe essere impossibile, ovvero sfuggire alla gigantesca ombra del padre?".

"La serie è ambientata in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia e segue un figlio introverso e socialmente difficile che va a lavorare per il padre di grande successo e selvaggiamente eccentrico per salvarlo dal disastro. L'opera è ispirata al rapporto tra Rob e John Owen Lowe sui social media, in cui John Owen spesso trolla umoristicamente il padre. I loro post diventano spesso virali e sono stati ampiamente attenzionati dai media".

Nel cast dello show troviamo anche Sian Clifford, Rachel Marsh, Aaron Branch e Emma Ferreira.