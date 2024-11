Uno Rosso fa flop: solo 34 milioni al debutto negli USA per Dwayne Johnson a fronte di 250 milioni di budget

L'avventura natalizia di Uno Rosso non sfonda, 34 milioni non sono un debutto da buttare, ma a pesare è l'ingente budget di 250 milioni.

Per ora non c'è stata al corsa al botteghino sperata da Dwayne Johnson. Il suo Uno Rosso, action natalizio co-interpretato dalla star dell'MCU Chris Evans non ha riscosso l'attenzione auspicata al box office americano. Forte di un budget esorbitante da 250 milioni di dollari, il film che vede The Rock nei panni del capo della sicurezza di Babbo Natale, si accontenta di soli 34,1 milioni raccolti in 4.032 sale, e segna una media per sala di 8.450 dollari. Numeri da flop, se paragonati all'ingente budget a cui vanno sommato circa 100 milioni di marketing. Nonostante il giudizio non positivo della critica, il pubblico che si è recato al cinema sembra aver gradito la storia del rapimento che mette a repentaglio il Natale costringendo all'azione il body guard di Babbo Natale e un abile cacciatore di taglie (Chris Evans). Man mano che le Feste si avvicinano, il passaparola potrebbe giovare al film.

Il simbionte Tom Hardy

Dopo tre settimane di dominio incontrastato, Venom: The Last Dance cede la prima posizione. Nonostante le critiche non entusiasmanti, il capitolo finale della trilogia sul simbionte dei fumetti con Tom Hardy sta ben figurando, e aggiunge 7,3 milioni agli incassi domestici che raggiungono quota 127,6 milioni complessivi. A livello globale, Venom 3 ha superato i 436 milioni, cifra di tutto rispetto nonostante la partenza in sordina.

Al terzo posto resiste The Best Christmas Pageant Ever, commedia a sfondo religioso targata Lionsgate incentrata su un gruppo di ragazzini tremendi che interrompe la recita di Natale. Forte di un incasso di 5,4 milioni, il film sfiora i 20 milioni di incasso totale facendo leva sul pubblico cattolico in cerca di storie edificanti e buoni sentimenti.

Bene anche l'horror psicologico di A24 Heretic, che incassa altri 5 milioni, superando i 20 milioni. Ancora religione come sfondo di una pellicola che vede protagoniste due giovani donne religiose coinvolte in un gioco del gatto e del topo nella casa di uno strano uomo. La pellicola vanta un'interpretazione da brividi del divo Hugh Grant in una veste inedita.

A chiudere la top 5 troviamo l'acclamato film d'animazione Il robot selvaggio, successo di questa stagione cinematografica. Altri 4,3 milioni portano l'incasso a 137,7 milioni complessivi. Costato 78 milioni di dollari, il film vola a quasi 310 milioni globali e la sua corsa non accenna a fermarsi. Come rivela la nostra recensione de Il robot selvaggio al centro della delicata storia a sfondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola, arrivando ad adottare un'ochetta orfana.