Unknown: la Piramide Perduta, su Netflix in streaming da oggi

Unknown: la Piramide Perduta, il primo episodio della nuova misteriosa docuserie, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 3 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La sinossi di Unknown: La piramide perduta ci rivela: tra le sabbie del deserto di Saqqara, l'ultima frontiera dell'archeologia egiziana, due degli egittologi più famosi del mondo cercano di portare alla luce antichi tesori. Il leggendario dottor Zahi Hawass è sulle tracce della piramide di un re egizio dimenticato da tempo, mentre il suo protetto e rivale dottor Mostafa Waziri cerca una tomba ancora inesplorata in un'antica necropoli. Le due squadre corrono contro il tempo per vedere chi farà la scoperta più importante e lascerà il segno nella storia.

Unknown è una docuserie in quattro parti che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Ciascuno dei quattro film che usciranno a distanza di una settimana uno dall'altro si spinge oltre i confini della conoscenza, si avventura in regioni inesplorate e svela i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalla telecamera. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull'uso dell'intelligenza artificiale in guerra, preparati a lanciarti in una spedizione emozionante che amplierà i tuoi orizzonti e risveglierà il tuo spirito d'avventura.