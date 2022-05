Unhuman: il trailer e il poster dello zombie horror prodotto da Blumhouse ed Epix

"I morti avranno questo club per colazione" è lo slogan del nuovo film di zombie di Blumhouse ed Epix, Unhuman, pellicola incentrata su un gruppo di liceali che devono fare i conti con le conseguenze di un incidente del loro bus mentre sono in gita scolastica. I ragazzi iniziano a essere presi di mira da una misteriosa presenza che sembra determinata a coinvolgerli in un'orribile lotta per la sopravvivenza. I rapporti tra gli studenti saranno quindi messi alla prova.

Unhuman è diretto da Marcus Dunstan, che anche co-scritto il film con Patrick Melton. Fanno parte del cast Benjamin Wadsworth, Uriah Shelton, Ali Gallo e Peter Giles. Il film è stato girato a New Orleans nei mesi scorsi.

Questa la sinossi ufficiale: In questa storia di una gita scolastica andata male, sette studenti disadattati devono unirsi contro una banda di selvaggi non umani. La fiducia reciproca del gruppo viene messa alla prova al limite in una brutale lotta per sopravvivere e devono abbattere le creature zombi assassine... prima che si uccidano a vicenda.