Unhcarted, Tom Holland: "Nel film c'è la scena d'azione più difficile che io abbia mai girato"

Tom Holland, nonostante la giovane età, ha già girato numerosi film che richiedono molta preparazione fisica, tuttavia l'attore ha ammesso che la scena d'azione più difficile che abbia mai girato è stata realizzata per Uncharted.

Tra poche settimane il progetto ispirato ai videogiochi di Naughty Dog arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e online iniziano a emergere anticipazioni e curiosità.

Nel film Uncharted Tom Holland ha la parte di Nathan Drake da giovane, impegnato a vivere delle incredibili avventure con Victor Sullivan, ruolo affidato a Mark Wahlberg.

La giovane star ha ora dichiarato: "Con Uncharted stavo girando scene d'azione che sono molto più grandi e difficili di qualsiasi cosa io abbia fatto prima". A metterlo in difficoltà è stato in particolare un momento in cui, mentre si trovano in volo, vengono fatte cadere dall'aereo delle casse. Holland ha infatti sottolineato: "Alle volte ero sospeso a 30 metri di altezza, attaccato a una cassa che sta ruotando e poi in pratica rimanevo attaccato fino a quando mi faceva volare in aria. Ed è stato davvero spaventoso, ma penso che quel livello di paura renda la scene molto più autentica. Si tratta della sequenza d'azione più difficile che io abbia mai girato".

Il film Uncharted , tratto dall'omonimo videogioco, può contare anche sulla presenza nel cast di Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Al centro della storia ci sarà il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l'arguto partner Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg). In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del "più grande tesoro mai trovato", inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Avi Arad, Charles Roven e Alex Gartner sono i produttori del film, il cui sviluppo è iniziato nel lontano 2008: alcuni cambi di registi, scrittori e interpreti hanno pesantemente rallentato la produzione. Ruben Fleischer dirige il film, basato su una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway.

La serie di videogiochi originali è ideata da Amy Hennig, sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per le console PlayStation 3 e 4.