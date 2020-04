Un'estate al mare, stasera su Italia 1 il film dei fratelli Vanzina

Un'estate al mare è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:20, una commedia balneare che strizza l'occhio alla grande commedia italiana con un cast ricco di volti noti.

Il film racconta le storie di una serie di personaggi durante il periodo estivo. Sette storie ambientate nelle località balneari più celebri della nostra penisola. Tra queste, quella di Nicola, tornato in Italia dopo essere emigrato in Svezia in seguito al tradimento della moglie; di una coppia di fedifraghi, rimasta chiusa in ascensore dopo un pomeriggio passato a letto insieme; e di un antiquario che si finge gay per arredare la villa di un miliardario americano.

Anna Falchi ed Ezio Greggio in una scena del film Un'estate al mare

Ispirato ai vecchi successi degli anni ottanta come il film Sapore di Mare, per Un'estate al mare i registi Carlo Vanzina ed Enrico Vanzina hanno assemblato un cast che mischia attori di grande carriera televisiva e teatrale quali Lino Banfi e Gigi Proietti, comici teatrali ma prettamente televisivi quali Ezio Greggio, Biagio Izzo, Enrico Brignano e l'immancabile coatto Enzo Salvi e poi le bellone (rigorosamente televisive) Alena Seredova, Anna Falchi, Victoria Silvstedt. Il film è ispirato all'omonima canzone di Giuni Russo ed è uscito nelle sale nel giugno del 2008.

Per gli amanti del genere subito dopo, in seconda serata sarà la volta di Vita Smeralda, il film diretto da Jerry Calà con Eleonora Pedron e Francesca Cavallin.