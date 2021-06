Un'estate al mare, le location: ecco dove hanno girato il film

Un'estate al mare è un film del 2008, diviso in sette episodi, diretto dal regista Carlo Vanzina e girato in alcune delle più famose località balneari italiane: da Ischia a Porto Rotondo, da Capri a Forte dei Marmi. Le location del film sono tra le più esclusive della nostra penisola e la pellicola stessa è un omaggio all'Italia oltre che ai vecchi successi cinematografici balneari.

Il regista Carlo Vanzina sul set di Un'estate al mare

"Abbiamo lavorato a lungo su questa idea ben precisa", sottolineò nel 2008 il presidente Medusa Giampaolo Letta, "Abbiamo pensato a come il cinema italiano, se ambientato in location marittime, possa contribuire all'allungamento della stagione. Il lancio di una commedia nei cinema non è solo un progetto relativo a questa estate: stiamo lavorando ad altri progetti per gli anni futuri".

Enrico Brignano e Nancy Brilli sul set di Un'estate al mare

Ognuno degli episodi del film è ambientato in una diversa località italiana: Il conte di Montecristo, con Lino Banfi e Victoria Silvstedt, è girato a Peschici. Saracinesca, con Massimo Ceccherini, Alessandro Paci e Marisa Jara, è girato a Forte dei Marmi. Traffico sulla Pontina, con Nancy Brilli e Enrico Brignano, è girato a San Felice Circeo. Il giovedì, con Enzo Salvi e Massimo Marino, è girato a Ostia. Extra large, con Ezio Greggio e Anna Falchi, è girato a Ischia. L'isola dell'amore, con Biagio Izzo e Alena Šeredová, è girato a Capri. L'ultimo episodio, in cui recita il compianto Gigi Proietti, intitolato La signora delle camelie, è girato a Porto Rotondo.

TRAMA

Lino Banfi e Victoria Silvstedt in una sequenza di Un'estate al mare

Un'estate al mare, una pellicola che trae ispirazione da vecchi successi come Sapore di mare, narra le vicende di un gruppo di personaggi durante la stagione estiva: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d'affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche.