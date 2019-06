Undone: il teaser trailer e il poster della nuova serie animata di Amazon

Undone, di cui sono stati condivisi il teaser trailer e il primo poster, è la nuova serie animata targata Amazon che verrà presentata all'ATX TV Festival.

Nella giornata di domani, sabato 8 giugno, l'evento americano proporrà infatti l'attesa anteprima dei primi due episodi che saranno disponibili prossimamente su Amazon Prime Video in oltre 200 paesi.

Undone è stata creata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, già autori di BoJack Horseman, ed è una serie animata rivoluzionaria ed eclettica sul complesso viaggio di una giovane donna per comprendere il suo passato e risolvere il mistero della morte di suo padre.

Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar, Alita: Battle Angel) vive una vita tranquilla fino a quando un incidente quasi fatale le provoca visioni del suo defunto padre, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni il padre le fa scoprire un'abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa situazione mette a dura prova le relazioni di Alma e le persone a lei più vicine cominciano a mettere in discussione il suo equilibrio mentale.

Il teaser trailer mostra proprio questa dimensione incredibile, svelando l'atmosfera e i primi dettagli dell'approccio visivo scelto per le puntate:

Undone è realizzata facendo uso della tecnica di animazione del rotoscope, un processo che non è mai stato utilizzato in precedenza in una serie. Lo stile unico dell'animazione, sotto la direzione di Hisko Hulsing (Montage of Heck), utilizza una varietà di mezzi, tra cui pittura a olio su tela per realizzare gli sfondi. Lo studio di animazione Submarine di Amsterdam ha riunito un'incredibile squadra di artisti e pittori provenienti da tutta Europa per dare vita agli elementi di animazione, mentre l'uso del rotoscope è a cura del team esperto, già creatore di A Scanner Darkly, guidato dal co-produttore Craig Staggs alla Minnow Mountain (Torre) di Austin.

Undone vede come protagonisti Angelique Cabral, Constance Marie, Siddarth Dhananjay e Daveed Diggs. E vanta guest star come John Corbett, Jeanne Tripplehorn, Sheila Vand e Tyler Posey.

Purdy e Bob-Waksberg sono produttori esecutivi, insieme a Noel Bright (Bojack Horseman), Steven A. Cohen (Bojack Horseman) e Tommy Pallotta (A Scanner Darkly). L'artista e regista olandese Hisko Hulsing è direttore della serie e scenografo.

Undone è prodotto da Amazon Studios e Tornante Productions.