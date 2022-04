Undone 2, la recensione: si torna nei mondi di Alma

Undone 2: un'immagine della serie

È sempre appagante vedere quando le piattaforme sperimentano con l'animazione, portandola a livelli più adulti e suggestivi. Un esempio era stata la prima stagione di Undone tre anni fa, ed è bello vedere come sia anche una conferma nella nostra recensione di Undone 2, la seconda stagione del serial disponibile dal 29 aprile su Amazon Prime Video.

Mix che vince non si cambia

Gli autori dell'apprezzata serie animata adulta BoJack Horseman Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg erano passati da Netflix alla concorrenza per raccontare la storia di Alma (Rosa Salazar), una ventottenne di San Antonio, Texas, che dopo essere rimasta coinvolta in un incidente d'auto aveva scoperto di avere un certo potere sulla manipolazione del tempo: l'occasione era perfetta per scoprire la verità sulla morte del padre Jacob (Bob Odenkirk) quando era piccola. Arrivata al bivio della caverna - qualcuno ha detto mito della caverna di Platone? - a fine stagione, era giunto il momento per la ragazza di scoprire se il suo provare a "sistemare" la linea temporale aveva funzionato. È proprio da lì che riparte il racconto, trovando una nuova struttura narrativa che giochi ancora una volta con il tempo ma in modo diverso e utilizzando lo medesima tecnica nella realizzazione. Come nella prima stagione, viene ben sfruttato il giroscopio per l'animazione, ovvero un tipo di animazione fotorealistica con gli attori in carne ed ossa a recitare e a venire animati. Questo perché la storia raccontata in Undone si muove in un delicato equilibrio fra possibile e desiderabile, riuscendo così a raccontare un mondo realistico che però abbia qualcosa di magico, di soprannaturale e borderline, al limite della sospensione d'incredulità. Si cerca di migliorare l'animazione rotoscopica non sempre riuscendoci ma a funzionare davvero è di nuovo il mix tra l'animazione realistica dei personaggi e gli splendidi e suggestivi fondali realizzati con la pittura a olio su tela, con la regia di Hisko Hulsing che renda fluido l'incontro fra le parti.

La natura elastica della (seria)realtà

Undone 2: la protagonista in una scena

A livello narrativo, se la prima stagione ha giocato col viaggio nel tempo nei poteri di Alma, in questo secondo capitolo ci troviamo di fronte al concetto di universi paralleli. Non solo: è la storia familiare di Alma a farla da padrone ancora una volta ma in modo diverso, andando ad esplorare non solamente il suo punto di vista ma quello della madre Camila (Constance Marie) e della sorella Becca (Angelique Cabral). Segreti del passato verranno portati alla luce e sarà l'unico modo, quasi terapeutico, per i personaggi per provare a "stare meglio" e superare davvero la morte-non-morte di Jacob. Sono interessanti il coraggio e la struttura messi in piedi dagli autori che propongono dopo un ritorno al passato che cambia il futuro, uno status quo alternativo: un viaggio che renderà la protagonista più consapevole delle proprie scelte e della propria genealogia.

Undone 2: un'immagine della seconda stagione

Questo perché Alma si conferma un personaggio quasi egoista, che sembra non essere mai contenta nel mondo in cui si trova, specchio e metafora della condizione e dell'animo umani, eternamente insoddisfatti ad anelare "quel qualcosa in più", o come dice un proverbio l'erba del vicino e mai quella del proprio giardino. Lo stesso vale per il padre Jacob che continua a pensare a se stesso e ai propri studi pur cercando di mantenere l'universo in cui ha ritrovato la propria famiglia. Al contrario Becca e Camila sono l'altro piatto della bilancia che tenta di mantenere l'equilibrio familiare ma avranno degli importanti sviluppi nei nuovi otto episodi, che serviranno anche a ribaltare ciò che Alma e gli spettatori possono pensare di loro, una volta messi nei loro panni e al loro punto di vista. Una narrazione che si fa più concentrata sui personaggi femminili, mostrando tre donne diverse e il loro diverso modo di approcciarsi al tempo. L'elaborazione del lutto diviene una storia di accettazione del proprio passato familiare, della propria genealogia, per capire chi siamo diventati oggi ma soprattutto in chi vorremo trasformarci in futuro.