Undone By Blood: Norman Reedus e AMC adattano il fumetto in una serie tv

La star di The Walking Dead Norman Reedus ha unito le forze con AMC per sviluppare una nuova serie tv ispirata al fumetto western AfterShock Comics Undone By Blood, noto anche come Shadow of a Wanted Man. Norman Reedus potrebbe, inoltre, interpretare il protagonista dello show.

Undone By Blood, scritto da Lonnie Nadler e Zac Thompson e illustrato da Sami Kivelä, è stato pubblicato per la prima volta a inizio 2020. Ambientato negli anni '70, il fumetto segue la storia di Ethel Grady Lane, una donna che cerca di vendicare la morte della sua famiglia facendo ritorno nella propria città natale di Sweetheart, Arizona, per rintracciare gli assassini.

Mentre Ethel deve fare i conti con l'eccentrica città e coi suoi abitanti, imparerà a scoprire che l'oscurità si cela dietro le apparenze. La donna dovrà così immergersi in un turbine di violenza e depravazione avendo come unico alleato un romanzo del Vecchio West che racconta le gesta del pistolero Solomon Eaton.

La serie tv in arrivo su AMC sarà prodotta da Norman Reedus, JoAnne Colonna e Amanda Vernon con la loro Bigbaldhead.

